Quiso evadir un control vehicular y provocó un choque en Quilmes Oeste

Médicos del SAME asistieron a los dos ocupantes del Renault y al del Fiat, todos los cuales resultaron con golpes leves. Luego trasladaron al detenido al asiento de la Seccional Tercera, donde quedó a disposición de la Justicia imputado por “desobediencia y resistencia a la autoridad” por haber escapado, y por “lesiones y daños” por los choques provocados.

Ni en su poder ni en el interior del coche encontraron elementos de peligrosidad. Asimismo, fuentes policiales indicaron que el imprudente sujeto tampoco tenía impedimentos legales como pedidos de captura. Al parecer, la causa por la cual intentó evadir el control, casi embistiendo a agentes, y condujo a toda velocidad con la suerte de no atropellar a ningún peatón, fue sólo por no contar con el seguro del auto.

La fuga terminó en el cruce de las calles Tucumán y Estanislao del Campo, donde el 147 colisionó contra un Renault Sandero, perdió el control e impactó contra un poste de luminaria pública, arrancándolo de cuajo. La escena no terminó en tragedia de milagro, pero a su paso el conductor del Fiat ocasionó un verdadero desastre.

El conductor de un Fiat 147 fue protagonista de una intensa persecución de más de 2 kilómetros por las calles de Quilmes Oeste, luego de que evadiera un control de tránsito y que terminó cuando impactó violentamente contra otro auto y un poste de luminaria. Lo insólito de la situación fue que huyó por no tener el seguro al día.

