QuilmESI, así promueve Quilmes la Educación Sexual Integral

En una iniciativa que destaca el compromiso de Quilmes con la educación sexual integral (ESI), la intendenta Mayra Mendoza encabezó la visita a la muestra QuilmESI, llevada a cabo este martes en la emblemática plaza San Martín, ubicada en Mitre y Rivadavia, en el corazón de la ciudad. Este evento reunió a estudiantes, docentes y directivos de 35 escuelas secundarias públicas del distrito.

El propósito de la muestra fue continuar profundizando en la abordaje real y completo de la educación sexual integral para los jóvenes, un tema de vital importancia en la formación de la juventud. «Visitamos la muestra de QuilmesESI donde participaron jóvenes de 4º año de 35 escuelas secundarias del municipio exponiendo sus proyectos acompañados por los y las docentes. Hubo stands y talleres divididos en ejes sobre como reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos, y cuidar el cuerpo y la salud», afirmó la intendenta Mendoza.

En este contexto, la mandataria subrayó la relevancia de construir espacios dedicados a este crucial aspecto de la formación de los jóvenes del distrito de Quilmes. Durante la jornada, Mayra Mendoza dialogó con los estudiantes presentes, enfatizando la necesidad de la presencia y apoyo del Estado para asegurar los derechos educativos de cada individuo.

Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, con 30 escuelas secundarias en el marco del programa QuilmESI.

Por su parte, Ana Palacios, directora general de Juventudes, destacó la continuidad de esta iniciativa por tercer año consecutivo. Cada escuela convoca a un grupo de estudiantes para trabajar en una temática específica, una experiencia que también se extiende a la comunidad en general, invitando a docentes, padres y madres de los adolescentes a participar.

La jornada incluyó una serie de charlas temáticas después de que cada escuela desarrollara proyectos en base a uno de los cinco ejes propuestos por la Ley de Educación Sexual Integral. Los estudiantes compartieron sus reflexiones sobre la experiencia. Christian Aparo, de la EES Nº 15, comentó: «Elegimos la temática de relaciones tóxicas porque en la sociedad ahora hay muchas relaciones así y nos pareció interesante proponerlo para que la gente lo vea. Vino mucha gente, intercambiamos proyectos.»

Asimismo, Anna Lucía Díaz Salvatore, estudiante de la EES Nº 31, resaltó la importancia de abordar temas esenciales como el uso de anticonceptivos y el grooming. «La educación sexual integral en la escuela me parece importante y sobre todo interesante, porque siempre hay temas que no son sexuales», afirmó.

Más de 30 escuelas secundarias de Quilmes participaron de la nueva edición de QuilmESI.

La muestra QuilmESI surge del trabajo conjunto entre jóvenes y docentes referentes en el marco de los talleres realizados por la Dirección General de Juventudes con estudiantes de 4º año de las escuelas secundarias de Quilmes. Los proyectos expuestos abarcaron desde una obra de teatro hasta un programa de Radio Abierta de la EES Nº 2, y talleres sobre diversidades y vínculos.

En el evento también estuvieron presentes el secretario de Educación local, Joaquín Desmery; la inspectora jefa distrital, Florencia Elvino, y la concejala María Belén Marón, destacando el respaldo institucional a esta crucial iniciativa.

La muestra QuilmESI se consolida como un espacio donde la educación sexual integral se promueve activamente, fomentando el diálogo y la conciencia en la juventud de Quilmes, en línea con los principios de una educación inclusiva y completa.