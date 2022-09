«Quiero saber quien fue el responsable de haber matado a mi Papá», reclamó el hijo del doctor Vicente Campolo

Familiares del reconocido médico quilmeño Vicente Campolo, asesinado en noviembre de 2020 en Quilmes Oeste en su domicilio esperan que la Justicia le brinde respuestas y son críticos con el desempeño de las fiscales que han actuado hasta el momento en las investigaciones.

El homicidio provocó conmoción entre los quilmeños y a las semanas de conocido el deceso del profesional de la salud, familiares abrieron una fanpage en Facebook donde van narrando día a día el desarrollo del expediente judicial. Bajó el nombre “Justicia por el Doctor Vicente «Tito» Campolo” vuelcan mensajes, cartas, reflexiones y el pedido de justicia para saber quiénes son los responsables del homicidio del vecino quilmeño.

Una de las imputadas por el hecho en el que le quitaron la vida a Campolo, era su expareja Andrea Monteagudo, que falleció en enero de este año, por lo que se extinguió la acción penal contra la mujer, pero la Justicia sigue detrás de líneas de investigación a fines de dar con otros posibles responsables en la causa que está caratulada como “homicidio”.

Hasta el momento han intervenido en el proceso las fiscales Mariana Curra Zamaniego, que se excusó de seguir adelante y ahora las tareas están en manos de la titular de la UFI N° 7, Ximena Santoro.

El hijo del doctor Campolo, en diálogo con Data Judicial expresó que “queremos respuestas de la Justicia, no nos atienden ni tampoco contestan los correos electrónicos.

Me patrocina como particular damnificado el doctor Víctor Bedoya y el doctor Luis Daer”.

“Vengo denunciando numerosas irregularidades, hemos hecho las denuncias pertinentes ante Procuración y en los órganos que corresponden, por ejemplo en Fiscalía General, porque como hijo de la víctima siento que se hizo todo mal desde un primer momento y lo único que quiero saber es quien o quienes fueron los responsables de haber matado a mi Papá”, precisó el hijo de la víctima.

“Nos siguen semana a semana negando ver el estado de la causa y violando la Ley de Víctimas”. “Desde un primer momento he planteado que se me investigue a mí, ya que el que mato a mi papá era de suma confianza de él. Ahora porque no se tiene en cuenta los aportes que hemos dado?; que nosotros como familia venimos reclamando desde el inicio de todo lo que ha sucedido»; indicó Vicente Campolo hijo.

Los hechos

“Nosotros en la casa encontramos restos de un material que era semejante a piel, se lo comunicamos a la doctora Zamaniego, levantaron rastros, pero esto nunca figura en el procedimiento; esto es gravísimo y es otra irregularidad”, agregó.

Los hechos se dieron el 20 de noviembre de 2020 en la vivienda donde residía el doctor Campolo junto a su pareja: “todo fue raro desde el primer momento, nada fue violentado en la casa, es decir el o los que cometieron el crimen era o eran personas de extrema confianza, el cuerpo de mi Papá fue movido desde la escena primaria donde lo habían golpeado, en nada de ello se avanzó”.

Otro de los puntos referidos fueron posibles cámaras de seguridad: “nunca se relevaron ni solicitaron imágenes.

Había una vecina del domicilio de enfrente de mi padre, que me dijo que había ofrecido cámaras a la Policía y que le expresaron que no eran necesarias, ya que en un primer momento no se pensaba en un homicidio, aunque los hechos demuestran que estamos ante un crimen”.

“No está establecido la hora de muerte de mi padre; no se preservaron los lugares en los que atacaron a mi Papá; es decir hubo incompetencia y se destruyeron elementos que podían haber sido pruebas claves; como por ejemplo que la doctora Zamaniego sabia de la existencia de las cámaras y no las tomó en cuenta, a sabiendas ese mismo día de que era un homicidio, eso hubiera sido de valor para el caso”, finalizó Campolo hijo.