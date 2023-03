Quiénes son los primeros imputados en la causa Zisuela II

Esta es la segunda etapa de una causa explosiva en Florencio Varela que tiene preso a un exconcejal, dirigente gremial y de clubes de fútbol, Daniel Zisuela condenado por “promoción y facilitación de personas mayores y menores para la prostitución” a 13 años de cárcel.

Tras la sentencia a Zisuela, conocida el 13 de septiembre del 2021 en los tribunales de Quilmes, se ordenó la apertura de esta segunda fase en base al testimonio brindado por una de las testigos claves del juicio, Paula B.

En ese contexto, horas atrás fueron citados a declaración indagatoria mediante el artículo 308 del Código Penal por el fiscal que entiende en la causa, Daniel Ichazo, Franco Risso, Subsecretario de Defensa Civil , Coordinación y Logística de la comuna de Florencio Varela y Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos, Isabelino Barraza, Director en la Subsecretaría de Defensa Civil , coordinación y Logística y Pocho Astudillo, Candidato a Concejal de Cambiemos. Los tres, patrocinados por el mismo abogado, se negaron a declarar, haciendo uso de su derecho constitucional y quedaron formalmente imputados.

También estaba citado para este 14 de marzo Damián Faldetta pero no asistió, porque según señalaron los informantes, no se encontraba en el país, por lo que deberá presentarse la semana próxima en la fiscalía donde, se estima, correrá el mismo destino. Faldetta ya espera fecha para juicio oral por una causa elevada el año pasado por el juzgado de garantías 6 de Florencio Varela como dueño del polémico boliche Santa Diabla.

En tanto, los demás nombrados, entre los que hay políticos y sindicalistas de renombre y de todos los colores políticos, todavía no han sido citados a indagatoria.

El jueves 16 de septiembre del 2021 el Tribunal Oral Criminal N°2 de Quilmes encontró culpable a Daniel Zisuela del delito de “facilitación y promoción de la prostitución de menores de 18 años, facilitación y promoción de la prostitución de personas mayores de edad agravada y corrupción de menores de 18 años agravada” y lo condenó a 13 años de prisión.

El defensor de Zisuela fue Omar Luis Daer, quien fue abogado de Carlos Saúl Menem en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador. Al cierre de la jornada Paula le contó a Infosur las provocaciones que debió soportar durante el juicio: “cuando llegué al tribunal Daer gritó ‘ya empezó el show’ burlándose de mí y en la sala me miraba como desafiándome. Zisuela me miraba fijamente todo el tiempo. Estuve tres semanas sin poder dormir porque me acordaba de la mirada de ese hombre que tuve que soportar.”

Si bien tanto el juicio como la investigación fueron históricas ya que es la primera vez que la justicia de la localidad condenó a un político poderoso por un delito de este tipo, la pena no fue ejemplar y las denunciantes manifestaron su disconformidad: “Me siento triste y decepcionada, trece años de cárcel es muy poco para lo que hizo esta persona, no puedo explicar con palabras lo que pasamos en carne propia yo y todas las chicas. Con Brenda, fuimos a presenciar el veredicto y nos quebramos de la impotencia porque nos arruinó la vida en todo sentido, no solo a nosotras sino a muchas otras chicas que miedo o por vergüenza no pudieron hablar”, relató Paula.

La fiscal del juicio, María de los Ángeles Attarian Mena pidió 20 años de prisión para Zisuela y que se tomen en cuenta como agravantes, además de sus cargos políticos, “la pluralidad de víctimas, la violencia innecesaria al someter a las jóvenes y la extensión del daño que causó el acusado en las víctimas, incluso al día de hoy”. Mena apeló la condena a la Cámara de Apelaciones de Quilmes. Además, se abrió una nueva investigación penal sobre todas las personas mencionadas por las denunciantes durante el juicio que fueron colaboradores y participantes de la red de prostitución que lideraba Zisuela.

“Pasaron muchas chicas que aún no denunciaron, pero no pierdo la esperanza que se van a acercar y van a hablar, es difícil enfrentar la etapa en donde todos te discriminan cuando una denuncia como me pasó a mí, por eso estamos incentivando a que se animen y hablen, que no tengan miedo.” “Quiero que se haga justicia y se investigue a los cómplices de este degenerado y que no arruinen más a las chicas que están con una necesidad”, concluyó Paula anhelando que nunca más ningún poderoso goce de impunidad.