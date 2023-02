¿Quienes son los favoritos para ganar el Balón de Oro 2023?

Tras la finalización del mundial de futbol Qatar 2022 y el regreso de la Champions League, la competición entre los mejores goleadores del mundo para alzar el balón de oro 2023 está en marcha. El año pasado fue el turno del francés Karim Benzema, pero para este año, sus números no dan, por lo que se espera un nuevo ganador.

Es por ello que se espera mucha intensidad en esta nueva temporada de la liga de campeones, ya que si bien las actuaciones de varios jugadores en el mundial aumentaron sus probabilidades para competir por el balón de oro, será en la Champions League donde se definirán los votos. ¿Quiénes son hasta ahora los favoritos con mayor posibilidades de ganar este trofeo? Súbete a aquí y entérate quienes tienen las mayores preferencias.

Lionel Messi (27 goles, 18 asistencias)

El astro argentino del PSG es el favorito número 1 para ganar el balón de oro 2023 dado el triunfo de Argentina en el reciente mundial. Sin embargo, todo dependerá ahora de como le vaya al PSG en la liga de campeones, pues el equipo ha tenido una actuación muy irregular en las eliminatorias a los octavos de final y de continuar jugando así, claramente influirá en la votación del balón de oro 2023.

Kylian Mbappé (34 goles, ocho asistencias)

A pesar de la reciente lesión sufrida por el francés mientras entrenaba para enfrentar al Bayern de Múnich, Mbappé sigue siendo uno de los favoritos para levantar el balón de oro este año. De hecho, en los más recientes entrenamientos se le ha visto una notable recuperación, por lo que podría impulsarlo a materializar su triunfo de aquí a junio.

Erling Haaland (32 goles, cuatro asistencias)

Pese a no haber jugado en el mundial de Qatar 2022, el delantero noruego Erling Haaland ha demostrado un gran potencial en el Manchester City, lo cual le ha valido ser otro de los favoritos para ganar el balón de oro 2023. En efecto, desde el inicio de la temporada 2022 – 2023 de la liga de campeones, Haaland ha protagonizado un ascenso estratosférico, lo cual, además de poder ganar el balón de oro, pudiese también romper muchos otros récords. Veremos cómo jugará en estos próximos meses, los cuales resultarán ser cruciales.

Robert Lewandowski (25 goles, ocho asistencias)

El actual ganador de la Supercopa de España no ha tenido mucha actuación tras haber sido suspendido de tres juegos en La Liga. No obstante, su retorno al Barcelona le ha servido para reforzar su meta de alzar el título español y liderar la ofensiva del equipo. A pesar de que el panorama para ganar el balón de oro está un poco difícil, no se puede desestimar el potencial de Lewandowski.

Kevin De Bruyne (4 goles, 18 asistencias)

Considerado como un outsider favorito, el belga ha mostrado un brillante juego en el Manchester City en la actual temporada 2022 – 2023 de la liga de campeones. Sin embargo, es muy probable que su votación se vea opacada por Haaland el cual supera a De bruyne. No obstante, el belga tiene la capacidad de llevar los partidos por su cuenta, por lo que, si vuelve a jugar así, hay grandes posibilidades que el City celebre varios trofeos.