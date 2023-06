Quiénes son los cinco tripulantes que murieron a bordo del submarino Titán

Up Next

La esposa de Rush , Wendy, es descendiente de dos pasajeros de primera clase que murieron cuando el Titanic se hundió en 1912, informó hoy el diario estadounidense New York Times .

Además, participó en diversas expediciones científicas y técnicas en todo el mundo, entre ellas la misión Five Deeps, que exploró las zonas más profundas de los cinco océanos de la Tierra y alcanzó el «punto más profundo» de cada uno de ellos, según la página web de la expedición.

Uno de los dos hijos de Harding , Giles , se convirtió con 12 años, en 2020, en la persona más joven en viajar al Polo Sur, informó The Times .

El licenciado en Ciencias Naturales e Ingeniería Química por la Universidad de Cambridge también viajó al espacio hace un año a bordo del cohete New Shepard de Blue Origin, en un vuelo de diez minutos que constituyó la quinta misión tripulada con éxito de la compañía propiedad de Jeff Bezos, su «mentor».