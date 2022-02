Lo advirtió Sergio Berni, quien informó la detención de diez personas en el marco de la investigación. La justicia aún no determinó si los detenidos fueron quienes comercializaron la droga de alta toxicidad. En tanto, hay otras 12 personas internadas con intoxicación.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, advirtió la tarde de este miércoles que quienes compraron droga en estas últimas 24 horas «tienen que descartarla», al participar de los operativos que se desplegaban en el partido de Tres de Febrero en busca de los responsables de comercializar una partida de cocaína de alta toxicidad que provocó la muerte de ocho personas.

«En este momento estamos tratando de ubicar la sustancia tóxica para sacarla de circulación. Es importante la promoción de lo que está pasando por parte de los medios para advertir a quienes hayan comprado droga en las últimas 24 horas. Tienen que descartar lo que compraron», advirtió el ministro en diálogo con «El Noticiero de la Gente» en el canal Telefé.

En ese sentido, Berni explicó: «Cuando hablamos de cocaína en mal estado, no hablamos de cocaína podrida o vencida. La cocaína se compra en su máxima pureza y después en lugares como estos se estiran, y se estiran con cuestiones que son muy tóxicas».

«Cada dealer que compra la cocaína, la fracciona. Algunos lo hacen con sustancias no tóxicas, como el almidón. Otros le ponen alucinógenos y si no se tiene ningún tipo de control, pasan estas cosas», aclaró.

Además, el ministro dijo que estas situaciones las han «comprobado en muchas escuchas telefónicas, donde los vendedores van cambiando la fórmula de acuerdo a cómo reacciona el consumidor a la droga».

Por otro lado, Berni participaba esta tarde de los operativos en un asentamiento del mencionado partido del oeste del conurbano bonaerense para hallar los puntos de venta de la cocaína de alta toxicidad.

«Esta no es la mejor hora para trabajar pero acá estamos. No estamos buscando un domicilio fijo. Estamos intentando rastrear a los vendedores que generalmente están en los pasillos. Estamos tratando de ubicar algún indicio de esta droga para sacarla rápidamente de circulación. No descartamos absolutamente nada. Desde que tomamos contacto con lo sucedido, intentamos trabajar lo más rápido posible», explicó.

El ministro informó que detuvieron a diez personas en un búnker que había sido allanado hace 45 días en el marco de otra investigación, en el cual «halló cocaína en envoltorios similares» a los que aportó un familiar de una de las siete víctimas.

La Justicia deberá determinar ahora si los detenidos fueron quienes comercializaron la droga en mal estado.

Ocho personas fallecieron por la ingesta de cocaína adulterada

Al menos ocho personas fallecieron por la aparente ingesta de cocaína adulterada y otras 12 permanecían internadas e intoxicadas por la misma causa en hospitales de los partidos bonaerenses de Hurlingham, Tres de Febrero y San Martín.

Por el caso, ya interviene una fiscalía especializada en Drogas Ilícitas del departamento Judicial de San Martín, investigando como posible origen de la droga el asentamiento llamado «Puerta 8», ubicado en Tres de Febrero.

«Se pone en conocimiento de la población en general que se ha determinado que circula una sustancia comercializada como cocina de altísima toxicidad. Se han producido a la fecha 8 fallecimientos y al menos una docena de internaciones de altísima complejidad por las secuelas de su consumo. Se comunica dicha información a la población en general con el fin de que adopten comportamiento positivos con el fin de protegerse a si mismos y cuidar de su salud«, indica un comunicado difundido esta tarde por la Fiscalía General de San Martín.

Cuatro de los fallecidos ingresaron al hospital San Bernardino de Hurlingham, según informaron voceros policiales y del municipio, mientras que los restantes murieron en distintos hospitales de San Martín y 3 de Febrero.

La primera intervención policial se dio entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles en ese centro asistencial tras el ingreso de 11 personas -todas domiciliadas en ese partido del oeste del conurbano- con un cuadro de intoxicación por ingesta de cocaína.

Cuatro hombres, tres de ellos de 33, 36 y 45 años y un cuarto, de edad no informada, llegaron fallecidos, según el reporte policial.

En tanto, otros siete pacientes -seis de ellos hombres de entre 31 y 41 años y la restante una mujer de 44-, permanecían internados en el mismo hospital.

Las fuentes indicaron otros tres hombres de 35, 40 y 41 años se encontraban intubados y en estado reservado en la Unidad de Pronta Atención (UPA) 9 del barrio Mitre de Villa Tesei, también en el partido de Hurlingham.

Por todos estos casos, se le dio inicialmente intervención judicial a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 especializada en Drogas ilícitas de Morón, a cargo de los fiscales Antonio Ferreras y Ernesto Lovillo, que inició un expediente por averiguación causales de muerte y ordenaron las autopsias correspondientes.

Un vocero judicial informó que están «relevando todos los hospitales de la zona para centralizar todos los casos». Foto: Eliana Obregón

Uno de los intoxicados llegó a contarle a la policía que la droga que había ingerido la había comprado en las inmediaciones del barrio de emergencia «Puerta 8» en Tres de Febrero y se le secuestró un envoltorio con la sustancia en cuestión, que ahora será analizada en laboratorio, junto a otra dosis de la droga que se le secuestró a uno de los pacientes de la UPA 9, envuelta en un billete de 20 pesos.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que al determinarse el posible punto de venta de la droga, la UFI 16 de San Martín, también temática de Drogas Ilícitas y a cargo del fiscal Germán Martínez, se hizo cargo de toda la investigación por las 7 muertes y al menos 12 intoxicados.

«Todavía no tenemos el número exacto de pacientes. Estamos relevando todos los hospitales de la zona para centralizar todos los casos y tomar las medidas urgentes para identificar el origen de la droga, sacarla de circulación y alertar y evitar más casos«, dijo a Télam un vocero judicial de los tribunales de San Martín.