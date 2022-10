¿Quién se hace cargo? Mirá cómo fue el último descanso del policía que murió en La Matanza

No tienen descanso. «Los están haciendo carne», dicen en la jerga del Grupo de la Policía Motorizada para simbolizar la sobrevarga de trabajo que están teniendo y que podría ser el eslabón fundamental para comprender la tragedia que ocurrió ayer con dos efectivos que chocaron contra un guardrail y murieron. Uno de ellos es de Florencio Varela por lo que la barriada de Ingeniero Allan está de luto.

Según el testimonio de sus compañeros de la Policía Motorizada, Daniel Ramírez y Fabián Osvaldo López, los efectivos fallecidos, habían tenido una impresionante sobrecarga de trabajo. Refieren que tuvieron que cubrir 24 horas antes la peregrinación a Luján, después las 48 horas de servicio. Así como volvió tuvo que cumplir a las 7 de la mañana un servicio en Quilmes y cuando terminó fue a La Matanza, donde terminó perdiendo la vida.

En el medio sólo tuvo un pequeño descanso de minutos tirado en un descampado. El video fue aportado por un efectivo policial que prefirió mantener la reserva de su identidad.

La prensa del Ministerio de Seguridad que conduce Sergio Berni no da información. Suelen ser adictos a «clavar el visto» en WhatsApp y no atender llamados. Por lo que no hay versión oficial.

Daniel Ramírez era Oficial de la Policía Bonaerense que vivía en Ingeniero Allan, Florencio Varela, y todos los días concurría a su trabajo en Ezeiza donde integraba el Grupo de Prevención Motorizado (GPM). Ramírez, junto a su compañero, Fabián Osvaldo López, fallecieron luego de impactar el vehículo en que circulaban contra el guardarraíl a la altura del km. 33 de la Ruta Nacional N° 3, en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza.