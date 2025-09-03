Quién ganaría por más de 10 puntos en la tercera sección

El peronismo mantiene su fortaleza en el sur del conurbano bonaerense según las últimas encuestas, mientras otras zonas de la provincia muestran una disputa ajustada.

A solo días de las elecciones legislativas del domingo 7 de septiembre, toda la atención está puesta en la tercera sección electoral, que incluye Florencio Varela, Quilmes y Berazategui.

Según las últimas encuestas, el peronismo lidera con más de 10 puntos sobre La Libertad Avanza (LLA), consolidando su fortaleza histórica en el sur del conurbano bonaerense.

“La tercera sección sigue siendo un bastión firme del oficialismo, donde los vecinos mantienen su voto histórico al peronismo”, explican los analistas de la consultora Aresco.

Escenario ajustado en otras secciones

Mientras la tercera sección se mantiene estable, otras zonas de la provincia presentan un panorama muy ajustado.

La Primera sección, la más poblada, muestra ventaja mínima de LLA sobre Fuerza Patria .

. El interior bonaerense sigue siendo terreno fértil para Milei y su propuesta anti-kirchnerista.

“El alto número de indecisos y la baja predisposición a votar genera incertidumbre, aunque el sur del conurbano mantiene clara tendencia hacia el peronismo”, agrega Opinaia.

El impacto del Caso ANDIS

El escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) podría alterar la percepción de los votantes en secciones más reñidas.

Más del 94% de los encuestados conoce el tema y más del 70% lo considera grave .

y más del . Sin embargo, en la tercera sección, el oficialismo conserva su ventaja, según los estudios locales.

“Aunque la denuncia afectó la imagen del Gobierno, no cambiará la intención de voto en el sur del conurbano”, explican desde Management & Fit.

¿Cuándo se conocerán los resultados?

Los primeros resultados oficiales estarán disponibles desde las 21 horas del domingo, tras el cierre de los comicios, según lo establece el artículo 233 del Código Electoral.

Se publicará los datos provisionales en su sitio web oficial, actualizándolos en tiempo real.

La tercera sección se perfila como un barómetro clave del peronismo, mientras el resto de la provincia sigue bajo un escenario de alta incertidumbre y paridad.

Lo que está en juego

Las elecciones bonaerenses de 2025 podrían consolidar:

Una ventaja histórica para el peronismo en el sur del conurbano .

. Un escenario muy parejo en otras secciones, con incidencia de indecisos y bajo nivel de participación.