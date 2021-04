Quién es el empresario de Berazategui que puede ser Santo y qué significa haber sido declarado “venerable”

Oh Dios, tu siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido… Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

Sea o no mártir, el proceso continuará hasta la canonización y el consecuente reconocimiento como santo , para el que siempre será necesaria la comprobación de un milagro (que será ya el segundo, en caso de que no sea mártir), sucedido después de la beatificación.

En la Iglesia católica , un cristiano es declarado “venerable” cuando se demuestra, durante su proceso de beatificación, que ha tenido una vida conforme al evangelio y el papa por tanto declara sus “virtudes heroicas”. Este es el paso previo a que este sea reconocido como beato , si existe un milagro comprobado. En el caso de la beatificación de mártires, no es necesario atestiguar tales virtudes heroicas, pues ya es suficiente heroicidad el mismo martirio. Así, un mártir no es declarado Venerable, sino, en tal caso, directamente beato .

Continue Reading

Advertisement