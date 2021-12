¿Quién era el que pasaba la gorra?

Up Next

Voceros de la Estación Policial de Florencio Varela señalaron a Infosur que al “tomar conocimiento de la nota se conformó un sumario interno a fin de deslizar responsabilidades”. No obstante, se generó el rumor de que la firma no es la verdadera del jefe policial. ¿Entonces de quién es? Otros aseguran que la nota se hizo circular en un patrullero oficial. ¿Es verdad? Si el sumario sigue su curso se permitirá descubrir la verdad.

La misma, que como se dijo, lleva un sello y la firma del Comisario Inspector Víctor Godoy, Jefe del Comando de Patrullas de Florencio Varela, señala que “Por intermedio de la presente me dirijo a Ud. en virtud que se avecinan las próximas Fiestas Navideñas y en la medida de lo posible se sirva colaborar con la Canasta Navideña para el Personal de éste Comando, en cualquiera de los siguientes productos: Sidras, Ananá Fizz, Pan Dulce, Budines, Turrones, Garrapiñadas y Confites”.