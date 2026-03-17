¿Qué pasa con la línea 148? Gana Misión y entra la 22

Infosur lo dijo desde un principio: Misión Buenos Aires picaba en punta para quedarse con la histórica línea 148, y en las últimas horas ese escenario comenzó a tomar forma tras la caída de El Nuevo Halcón, con un dato clave que sacude el tablero del transporte: la posible intervención de la línea 22 en la operación del servicio.

Según confirmaron a este medio delegados del sector, la Secretaría de Transporte de la Nación avanzaría con esa alternativa, aunque con una particularidad que no estaba en los planes iniciales: la posible intervención de la línea 22 en la operación del servicio.

El movimiento introduce un nuevo actor en medio de la crisis que dejó la salida d