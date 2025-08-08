¿Qué municipios son y qué se elige en la tercera sección electoral? 

El próximo 7 de septiembre se vota en la provincia de Buenos Aires cargos provinciales y municipales: diputados o senadores para la Legislatura bonaerense y también concejales y consejeros escolares de los municipios. La tercera sección electoral elegirá a 18 diputados.

La provincia de Buenos Aires está dividida en 8 secciones electorales, compuestas por un conjunto de municipios específicos, y cada sección elige a sus propios diputados y senadores provinciales. Cada una tiene una cantidad de bancas determinada tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado. En consecuencia, el diseño del sistema electoral no permite que una persona vote por legisladores de otra sección distinta de aquella donde reside. Es muy importante consultar el Padrón Electoral para saber dónde se vota, qué número de mesa y qué número de orden se tiene.

En la tercera sección electoral están habilitados a votar 5.101.177. Está conformada por 19 partidos y además de 18 diputados se deberá elegir los siguientes cargos de acuerdo al municipio en el que se viva:

Almirante Brown: 12 concejales y 5 consejeros escolares municipales

Avellaneda: 12 concejales y 5 consejeros escolares municipales

Berazategui: 12 concejales y 4 consejeros escolares municipales

Berisso: 10 concejales y 3 consejeros escolares municipales

Brandsen: 7 concejales y 3 consejeros escolares municipales

Cañuelas: 9 concejales y 3 consejeros escolares municipales

Ensenada: 9 concejales y 3 consejeros escolares municipales

Esteban Echeverría: 12 concejales y 4 consejeros escolares municipales

Ezeiza: 10 concejales y 3 consejeros escolares municipales

Florencio Varela: 12 concejales y 5 consejeros escolares municipales

La Matanza: 12 concejales y 5 consejeros escolares municipales

Lanús: 12 concejales y 5 consejeros escolares municipales

Lobos: 8 concejales y 3 consejeros escolares municipales

Lomas de Zamora: 12 concejales y 5 consejeros escolares municipales

Magdalena: 6 concejales y 3 consejeros escolares municipales

Presidente Perón: 10 concejales y 3 consejeros escolares municipales

Punta Indio: 5 concejales y 2 consejeros escolares municipales

Quilmes: 12 concejales y 5 consejeros escolares municipales

San Vicente: 9 concejales y 3 consejeros escolares municipales

De esta forma se garantiza que la representación legislativa refleje la distribución geográfica y demográfica de la provincia, y que cada elector influya en la composición legislativa de su propio territorio.

Para mayor información se puede ingresar a: https://eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/