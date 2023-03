Qué le dijeron los curas al intendente Andrés Watson

La definición de “A Dios rogando y con el mazo dando” es una expresión que aconseja que la persona que ruega a Dios para que lo ayude en lo que pide, también se esfuerce por su parte, para lograrlo.

Y en ese contexto, los sacerdotes de la diócesis de Quilmes, que incluye a partidos de Florencio Varela y Berazategui, suelen llevar sus posturas y problemáticas a los intendentes de cada lugar. Fue así, que en las últimas un grupo de curas mantuvo una reunión con Andrés Watson en Florencio Varela.

Los sacerdotes mostraron alegría y satisfacción por las obras realizadas en estos años. Pero, también plantearon preocupación por la inseguridad y la salud. A continuación, la carta que dejaron y que acercaron a Infosur para dar a conocer a la comunidad su postura.

La carta que los curas le dejaron al intendente.

Trasncribimos:

Como sacerdotes, diáconos y miembros de la pastoral social del decanato de Florencio Varela queremos comenzar este encuentro poniendo de relevancia las obras que se han realizado en el distrito desde el año 2020, última vez que nos reunimos a la fecha. (Muchas de estas obras fueron resaltadas como necesidades en aquel momento)

• Entubamiento del arroyo Giménez

• La mejora en los accesos de los barrios, nuevos pavimentos que favorecen la conectividad, ingreso a las escuelas, centros de salud, iluminación, cámaras de seguridad y las paradas “Puntos Seguros”

• La Avda. de los Inmigrantes que une la avenida Hudson con la ruta Provincial 53.

• Ampliación del parque industrial y las políticas destinadas a que se establezcan industrias en el distrito.

• Las mejoras en la zona céntrica de la ciudad. Paseo del boulevard Av. San Martín, asfaltos, iluminación, colocación de nuevos semáforos.

• Mejoras en las escuelas, inauguración de establecimientos educativos de nivel inicial.

• Campaña de vacunación y asistencia a comedores y merenderos de diferentes organizaciones y credos durante el período de aislamiento.

• Hospital veterinario.

• Mejoras en las plazas, infraestructura, juegos e iluminación. Creación de nuevos espacios verdes.

• Finalización de planes de vivienda en barrios barrios. Dejados inconclusos por el gobierno anterior.

• Construcción de los pasos bajo vías en estación de tren localidad de Bosques y calle Touring Club.

Andrés Watson en la reunión con los curas de Varela.

Junto a estas valoraciones que impactan favorablemente en la calidad de vida de nuestros vecinos, queremos expresarle algunos puntos que nos preocupan y creemos deberían ser abordados con carácter de urgencia.

Con respecto al área de SALUD: recibimos a diario hermanos/as que refieren que las guardias están colapsadas y en muchos casos los centros de salud no cuentan con ese servicio de vital importancia ante una urgencia.

Hay déficit en los servicios de pediatría, NO HAY PEDIATRAS. Lo mismo ocurre con el área de ginecología, no es suficiente el servicio que se brinda.

En cuanto a la Salud mental, en vistas de la salida de la pandemia, vemos con gran dolor como gran parte de la población se ve aquejada por dolencias psíquicas que no son atendidas ya que las salas y el hospital no cuentan con la cantidad de profesionales necesarios. En el caso del hospital no posee guardia de salud mental como prevé la ley.

La atención o desatención a los adultos/as mayores es un tema urgente, las demoras en los tratamientos y la falta de accesibilidad a las prestaciones de PAMI nos alarman. Hemos recibido muchos reclamos en relación a la clínica Santa Clara que brinda un servicio deplorable a las y los usuarios. Es difícil en algunas zonas alejadas encontrar farmacias que trabajen con PAMI. (Ej. Ing. Allan, El Pato)

Por otra parte, vemos la necesidad de la creación de un HOSPITAL GRAL DE AGUDOS, para que así el Hospital MI Pueblo se convierta en Hospital materno-infantil. ¿Qué se sabe del proyecto anunciado hace unos años de la construcción de un nuevo hospital para el distrito?

Queremos consultar en que instancia se encuentra la donación de las tres hectáreas que realizara la “Fazenda de la esperanza” al municipio con el fin de generar infraestructura en el área de SALUD.

Vemos con alarma el déficit grave y generalizado en la provisión de agua potable en el distrito. AySA multiplica las perforaciones, bajan las napas y esta situación muchas veces inutiliza los bombeadores que usan las vecinas y vecinos para abastecerse. Nos interesa saber que zonas alimentan estas perforaciones hechas recientemente por la empresa, como así también que se diera a conocer el plan de obras que AySA tiene previstas en Florencio Varela para saldar esta situación que se viene agravando.

¿Existe la posibilidad que a través del Municipio se pueda acceder a subsidios o créditos a tasa subsidiada para vecinos/as que tienen que hacer nuevas perforaciones o extender las que ya tienen?

Las plantas de tratamiento de residuos cloacales del complejo penitenciario no funcionan, desbordando todo ese desecho que expone a la población sufrir daños en la salud.

Con respecto al complejo penitenciario, creemos de vital importancia generar infraestructura para que los familiares de los hermanos privados de su libertad puedan protegerse. Sabemos que son muchas las horas que esperan cuando van de visita y no tienen un espacio adecuado para resguardarse de las inclemencias del clima. El acceso al complejo penitenciario, carece de luz lo que hace riesgoso poder llegar. Ha habido accidentes. Necesidad de veredas.

Otro tema es la INSEGURIDAD; vemos con zozobra que han crecido los quioscos de venta de sustancias. El avance narco en los barrios populares, expulsa sistemáticamente a los habitantes de los territorios, generando así mucha angustia. Necesitamos protocolos para saber cómo actuar en los casos en que la comisaría no interviene ante estos atropellos.

En ocasiones, casas que estaban destinadas a planes de viviendas que no fueron terminadas hoy han sido saqueadas y muchas veces cooptadas para fines de venta de sustancias. Los vecinos manifiestan miedo de pasar por allí…

La temática de género, es otro tema que nos ocupa y preocupa. Vemos que el programa acompañar, que solo se puede cobrar una vez, no es suficiente para poder hacer frente a la creciente situación de violencias por cuestiones de género.

Quisiéramos tener más información respecto del hogar de Bosques y saber cuántos refugios hay en Florencio Varela para estas situaciones y cómo funcionan.

Queremos manifestarle nuestro repudio al actuar policial ante un intento de toma de tierras en sector del barrio Santa Rosa. Su desalojo violento, reprimiendo con balas de goma y gases lacrimógenos a corta distancia de las personas. Causando lesiones que se podrían haber evitado. Quisiéramos nos pueda informar que medidas se tomaron ante esta situación de abuso de la fuerza policial.

La falta de acceso al hábitat, engloba la mayoría de los temas antes tratados, necesitamos que se instrumenten las herramientas que pone a disposición la Ley 14449, a través de la Subsecretaría de hábitat de la comunidad y la Ley 27453 de régimen de regularización dominial para la integración socio urbana, a través de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU). Ambas con presupuesto propio.

¿Cuántos proyectos financiados por ambas leyes hay en ejecución en el distrito y en que instancia se encuentran?

Queremos expresarle que creemos que la intervención del ESTADO es fundamental en nuestros territorios, que cuando estos se ven vaciados de políticas públicas tendientes a la restitución y adquisición de más y mejores derechos, son ocupados por organizadores externos, como el narco, los especuladores de la tierra o las empresas privadas de servicios que no hacen otra cosa que mirar sus propios intereses y no el interés colectivo de la comunidad.

El motivo de esta descripción es facilitar un sano y fructífero intercambio. Las comunidades católicas de Florencio Varela representadas hoy en nosotros curas y diáconos, nos sentimos parte activa y responsable de lo que acontece en nuestro querido distrito. Por ello queremos renovarle nuestra disposición a sumar propuestas en vistas de responder a las dificultades, problemas y amenazas arriba descriptas. Agradecidos por esta oportunidad firmamos: