¿Qué hace un cuidador domiciliario?

Up Next

El adulto mayor o dependiente puede continuar viviendo en su hogar junto a sus objetos y en su ambiente conocido. Asimismo, sus hábitos no se ven sobresaltados y puede seguir siendo visitado por sus seres queridos y amistades, cuando lo quiera.

La figura del cuidador domiciliario se define como la de la persona que se ocupa de ayudar y asistir a una persona mayor con cierto grado de dependencia a llevar a cabo su rutina o parte de ella, con el menor inconveniente posible. También, se dedica a acompañarlo para que no quede solo gran parte del día.