¿Qué es una agenda médica?

El sistema de recordatorios automáticos propone trabajar y reforzar en un sistema de comunicación no invasiva. En varias oportunidades los pacientes se encuentran ocupados realizando otras actividades y tareas, por lo tanto, llamarlos para que confirmen el turno solicitado puede resultar incómodo. Para evitar generar molestias existen alternativas como las vías de whatsapp, SMS o correo electrónico para que las personas consulten día y horario de su turno.

La herramienta permite enviar recordatorios de manera automática para que los pacientes no falten a las citas de los turnos. Así, puedes evitar que las personas se acuerden del compromiso que asumieron cuando reservaron el día y horario, ya que si faltan pueden ocasionarte contratiempos. Por lo tanto, si el aviso de ausencia es anticipado, vas a tener la posibilidad de reprogramar las citas y evitar pérdidas de ingresos.