¿Qué es un seguro de caución para alquileres?

En definitiva, un seguro de caución para alquileres es una garantía de cumplimiento. Es accesoria a un contrato principal que se completa al establecer un compromiso. De esta manera, se ofrece un resarcimiento a la parte perjudicada en el caso de que no se cumpla lo pactado. Si acontece esta situación, la aseguradora o bróker de seguros resarcirá al propietario asegurado pagándole los alquileres adeudados hasta que se desocupe el inmueble. En estos casos, el locador o propietario debe notificar a la aseguradora solicitando la caución. Esta responde en tiempo y forma.

El seguro de caución para alquileres es un tipo de póliza que ofrece en la actualidad una garantía al propietario, frente a las obligaciones contraídas por el locatario de una vivienda particular.