¿Qué es Tasy? El nuevo sistema que moderniza la salud en Florencio Varela

El intendente Andrés Watson presentó la capacitación sobre la plataforma integral de gestión hospitalaria desarrollada por Philips, que busca optimizar la atención en los laboratorios y hospitales públicos del distrito.

Florencio Varela sigue avanzando en la modernización del sistema de salud pública, un sector sensible para vecinos y vecinas. El intendente Andrés Watson encabezó una jornada clave en el predio de la ex empresa AGFA, donde se llevó adelante la capacitación de trabajadores y trabajadoras de los centros de salud municipales en el uso de la innovadora plataforma digital “Tasy”, desarrollada por Philips.

“Se trata de una inversión que no solo incorpora infraestructura y logística, sino que también fortalece al recurso humano con formación permanente para mejorar la atención a nuestros vecinos y vecinas”, destacó Watson durante la recorrida.

El nuevo sistema integral permitirá gestionar digitalmente la carga de laboratorio, agilizar procesos administrativos y mejorar la comunicación interna en hospitales y salitas, garantizando una atención más rápida y eficiente.

La secretaria de Salud, Adriana Alonso, subrayó que la demanda en el área sanitaria “sigue en aumento”, pero resaltó el “compromiso de los profesionales para sostener el bienestar de la población”.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Darío D´Aquino, ponderó “la modernización de saberes con la misión de optimizar la tarea diaria de los agentes municipales”.

Las voces de las y los protagonistas también reflejaron la importancia de esta transformación digital. Yanina, del Centro de Salud 20 de Junio en San Nicolás, calificó la capacitación como “muy buena”, y celebró que pudieron “llevarse conocimientos actualizados y compartir ideas”. Desde la dependencia de San Francisco, Victoria resaltó: “La información recibida fue útil para resolver cualquier problema”.

El encuentro contó con la presencia del presidente del Honorable Concejo Deliberante, Gustavo Rearte, junto a concejales, funcionarios y funcionarias del gabinete local, quienes acompañaron este paso hacia una salud pública más ágil, moderna y cercana a la comunidad.