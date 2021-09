¿Qué conocer previo a colocar una puerta blindada?

Resistentes, fuertes e impenetrables. Las puertas de seguridad son vanguardia tecnológica. Se trata de un producto especialmente diseñado en hierro, madera, PVC y planchas de metal en los perfiles, que pone el eje en su cerradura electrónica o computarizada y sistema de cierre que al maniobrarlo bloquea los extremos de la puerta con barras de acero que no se quitan y repelen cualquier embate externo con ganzúas o barretas, siendo imposibles de copiar o alterar.

