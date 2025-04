¡Qué animal! Un enfermero dejó clavada la aguja en un bebé tras vacunarlo

Un enfermero de una salita de Florencio Varela fue denunciado por presunta mala praxis luego de que una madre descubriera que le había dejado una aguja clavada en la pierna a su bebé tras vacunarlo. El hecho, que generó conmoción en la comunidad, está siendo investigado y el municipio inició un sumario administrativo para apartarlo del cargo.

EL IMPACTANTE RELATO DE LA MADRE

Karen, la madre del bebé de cuatro meses, contó que el viernes por la tarde llevó a su hijo al Centro de Salud CAPS «Las Malvinas», en el barrio Gobernador Costa, para aplicarle las segundas dosis de varias vacunas. «Fui a la salita a las 13:30, le pusieron las cuatro vacunas inyectables y una oral. Cuando llegué a casa, mi bebé no dejaba de llorar. Pensé que era por las vacunas, pero no paraba. A las 15:30 le quito la cinta y veo que el enfermero le había dejado la aguja dentro de la pierna. No lo podía creer», relató angustiada.

En su testimonio, aseguró que la pierna del niño estaba hinchada y con la aguja cubierta de sangre pegada a la venda. Ante la gravedad de la situación, el bebé fue internado en el Hospital Mi Pueblo, donde le están realizando estudios para descartar infecciones o complicaciones mayores.

DENUNCIA Y REACCIÓN DEL MUNICIPIO

Indignada, la madre volvió al centro de salud para exigir respuestas, pero el enfermero ya no estaba. «Otro trabajador me atendió y no podía creer lo que había pasado. Me pidieron que deje la queja en un libro, pero no me quedé tranquila y llamé a la Policía», explicó. Finalmente, un patrullero llegó hasta su casa y la acompañó a la comisaría para hacer la denuncia formal.

Tras la repercusión del caso, la Secretaría de Salud de Florencio Varela inició un sumario administrativo contra el enfermero, identificado como G.L., y avanzó con los trámites para apartarlo del cargo. «El lunes comenzaremos con la separación del profesional, siguiendo los procedimientos legales correspondientes», informaron desde el municipio.

Dejaron asentado el reclamo contra el enfermero en Varela.

EL ESTADO DEL BEBÉ Y SU INTERNACIÓN

Desde el Hospital Mi Pueblo confirmaron que el bebé sigue internado, con estudios de sangre y orina en curso. «Le detectaron altos los glóbulos blancos, lo que indica una posible infección. Ya van tres días y sigue con fiebre, no toma la leche y está muy decaído», expresó la madre con preocupación.