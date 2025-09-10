“PROVINCIAS UNIDAS”: AMANECE LA ALTERNATIVA NECESARIA

(Por Dardo Ottonello) La sociedad argentina necesita una alternativa a los dos populismos que,

en la actualidad, parecen ser las únicas opciones políticas y electorales: uno de extrema derecha, que comanda el presidente Javier Milei, y otro de centro izquierda representado por el kirchnerismo que conduce la expresidenta CFK.

Resulta imperioso que en la próxima elección presidencial los argentinos tengan la oportunidad de optar por una alternativa política de centro, que dé garantías de gobernabilidad, que acredite experiencia en la gestión pública y que tenga dirigentes políticos y equipos técnicos idóneos para gobernar el país.

El desastroso final del ciclo macrista y el rotundo fracaso de la gestión

kirchnerista fueron las causas de una enorme frustración colectiva, que derivó en

el advenimiento del actual experimento mileísta.

El acuerdo articulado por el exgobernador Juan Schiaretti junto a los actuales gobernadores Llaryora de Córdoba, Pullaro de Santa Fé, Sadir de Jujuy, Torres de Chubut, Vidal de Santa Cruz y Valdés de Corrientes, representa la base de sustentación y la plataforma de despegue de esa nueva alternativa política y electoral denominada “Provincias Unidas” a la que, con toda seguridad, habrán de integrarse otros mandatarios provinciales.

Impulsada desde el interior de la Argentina, con una fuerte impronta federal, sostiene la necesidad de proteger y promover la producción nacional, de impulsar el crecimiento del empleo con sueldos dignos, de administrar responsablemente los recursos, de contener y asistir a los sectores más desprotegidos.

Las ideas y las propuestas de este nuevo espacio político se basan en el respeto a los derechos y las garantías constitucionales, en el fortalecimiento de las instituciones del sistema democrático, en la libertad de expresión y en la tolerancia al disenso.

Es tiempo de sumar nuestros mejores esfuerzos a la construcción y a la consolidación de esta nueva alternativa.