Prisión preventiva para los detenidos por el robo de una camioneta con vacunas en Varela

Además, “los imputados fueron vistos descendiendo de un vehículo con características idénticas al que fuera sustraído a RCT -que posteriormente fuera hallado y reintegrado a este en carácter de depositario judicial- e ingresando al domicilio en el cual se los detuvo y se secuestró una planilla con el logo municipal; se considera como características particulares del hecho que se imputa a los encartados que fue cometido contra un chofer del municipio que se encontraba desarrollando su labor a bordo de un vehículo del gobierno local, mientras trasladaba a personal de salud hasta un domicilio particular donde debían vacunar contra el COVID-19 a un ciudadano imposibilitado de movilizarse por sus propios medios. Es necesario contextualizar tales circunstancias en la crisis sanitaria que atraviesa el país producto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 y en los considerables esfuerzos desplegados tanto por el Municipio de Florencio Varela, para proteger a la población mediante un plan de vacunación, debiendo adoptar a través de mis decisiones jurisdiccionales, un criterio que se ajuste y acompañe a la realidad que atraviesa la sociedad”.

En los fundamentos del fallo al que accedió Data Judicial se indica que a los considerar ” en principio autores penalmente responsables del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditado, en los términos del artículo 166 inciso 2°, párrafo 3° del Código Penal (conf. arts. 157 y siguientes del Código Procesal Penal).

