Primer juicio por jurados en el Departamento Avellaneda Lanús: declararon culpable a acusado del homicidio de la policía atropellada en un control de tránsito

«Hoy acompañé a la familia de la oficial de policía local Julia Valles, a quien un delincuente que había recuperado la libertad después de estar preso durante ocho años, le arrebata la vida por evadir un control policial. Al igual que Julia muchos hombres y mujeres arriesgan su vida a diario por todos nosotros. Y aunque nada nos la devolverá esperamos que la justicia mantenga tras las rejas a todos aquellos para los que la vida de otros no vale nada» expresó Kravetz en sus redes.