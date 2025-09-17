Primavera con Vermut: música, sabores y atardecer en La Plata

La primavera tendrá un comienzo distinto en La Plata. Con el cielo como escenario y la ciudad desplegándose desde las alturas, el próximo domingo 21 de septiembre el Hotel Grand Brizo abrirá su terraza de Av. 51 N° 715 para recibir el atardecer con un evento que promete convertirse en un ritual urbano: “Primavera con Vermut”.

Desde las 17 hasta las 21 horas, los asistentes podrán disfrutar de un encuentro que combina música en vivo, DJ set, gastronomía de autor y, por supuesto, vermut artesanal en distintas versiones.

La propuesta nace de la unión entre el hotel y La Boutique Whiskería, quienes reunieron a cuatro etiquetas de vermuts para protagonizar la jornada: Ajenjo Vermut, creación del perfumista cordobés Julián Varea, con un perfil fresco y elegante; Metódico Vermouth, nacido en el Valle de Uco, con inspiración europea y notas cítricas; El Revirado, un vermut platense, especiado y de gran personalidad; y Cuatro Estaciones, versátil y pensado para cada momento del año.

La música será otro de los ingredientes principales: la banda Orne & FranCorei encenderá el clima con su show en vivo, mientras que Fede Torret pondrá ritmo desde las bandejas con un DJ set que recorrerá estilos ideales para acompañar la caída del sol.

Además, habrá tapas gourmet y coctelería de autor a cargo de Elefante & Castillo, un vodka platense elaborado con alcoholes de maíz de alta pureza, que se suma a la carta para ampliar la experiencia.

“Queremos que la llegada de la primavera se viva con una propuesta diferente, con vistas únicas de la ciudad y en un ambiente donde se conjugan sabores, aromas y buena música”, destacan desde la organización.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000 por persona e incluyen el acceso al evento y un vermut de bienvenida. En caso de lluvia, el encuentro se trasladará al Salón Dardo Rocha del mismo hotel.

Primavera con Vermut

Fecha: domingo 21 de septiembre

Horario: de 17 a 21 horas

Lugar: Azotea del Hotel Grand Brizo, Av. 51 N° 715, La Plata

Reservas: 221-497-9122 / +54 221 570-55350

Entrada: $15.000 (incluye un vermut de bienvenida)

Con el horizonte platense iluminado por los últimos rayos del sol, la primera noche de primavera tendrá un sabor distinto: el del vermut, la música y el encuentro.