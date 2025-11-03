Menu
Policiales

Preso muerto y motín en la Unidad 24 de Varela

By: Redaccion

Date:

Un preso falleció tras una brutal golpiza. Cinco agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense fueron arrestados. Tomaron dos pabellones y a un guardia de rehén, pero la situación fue controlada.

Florencio Varela volvió a ser epicentro de un hecho grave dentro del sistema penitenciario bonaerense. Un preso de la Unidad 24 del Complejo Penitenciario de Varela murió tras recibir una brutal golpiza, y la Justicia ordenó la detención de cinco agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) sospechados de haber participado en la agresión.

La víctima fue identificada como Cristian Moyano, quien cumplía condena en ese penal. Según confirmaron fuentes judiciales a Infosur Diario, la Fiscalía N°9 de Florencio Varela, a cargo de la investigación, dispuso el allanamiento inmediato de las instalaciones y la aprehensión de los efectivos involucrados.

Entre los detenidos hay dos integrantes del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) y tres agentes de vigilancia y tratamiento, todos bajo sospecha por el presunto homicidio agravado y torturas seguidas de muerte.

El hecho desató una violenta reacción dentro de la cárcel. En las primeras horas de la mañana del domingo, los reclusos tomaron el control de dos pabellones y retuvieron como rehén a un guardia penitenciario, en señal de protesta por la muerte de Moyano.

Tras varias horas de tensión, la situación fue finalmente controlada por las autoridades, que desplegaron un amplio operativo con la presencia de grupos especiales del SPB y funcionarios judiciales que intervinieron para evitar más incidentes.

Desde la Fiscalía indicaron que se secuestraron cámaras de seguridad, registros internos y comunicaciones de guardia, mientras se aguardan las pericias médicas que determinarán las causas exactas de la muerte.

El caso reaviva las denuncias sobre abusos y malos tratos dentro del sistema penitenciario bonaerense, un problema recurrente en la Unidad 24 de Florencio Varela, donde en los últimos años se registraron episodios de violencia institucional.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía N°9, y no se descarta que en las próximas horas haya nuevas medidas judiciales y más detenciones.

Redaccion

