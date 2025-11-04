Preso muerto en Florencio Varela: “Lo mataron a palos en los buzones”, dijo un interno

Un preso contó a Infosur que el preso hallado muerto en la cárcel de Florencio Varela fue golpeado en los buzones. “Nunca hubo motín”, dijo.

El silencio de los pabellones volvió a romperse en la Unidad Penitenciaria N° 24 de Florencio Varela. Afuera se hablaba de un motín, de una revuelta controlada, de un preso muerto tras los disturbios. Pero adentro, entre los pasillos húmedos y los barrotes que separan el encierro de la calle, la versión que circula es otra. Esta es la historia de un interno que se animó a contar lo que muchos callan.

“Lo mataron a palos en los buzones, lo dejaron esposado de pie y de manos hasta el otro día”, relató un preso que pidió reserva de identidad en diálogo con Infosur.

El testimonio llegó por WhatsApp, en medio de un clima tenso. Según su versión, el hombre fallecido habría sido golpeado por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) luego de ser reducido, y no durante un enfrentamiento entre internos, como intentó instalar el parte oficial. “Nunca hubo motín. Eso lo dicen ellos para tapar todo”, insistió el detenido.

Apoyá el periodismo local Desde hace más de 20 años, Infosur informa con mirada local desde Florencio Varela, Quilmes y Berazategui. Tu aporte voluntario nos ayuda a seguir haciendo periodismo libre, independiente y desde el territorio. Aportar $1.000 / mes Aporte único Aliado Infosur $3.000 / mes Gracias por hacer posible que sigamos contando las historias de nuestro sur bonaerense.

La versión intramuros

“Yo estoy acá hace un año y medio, y siempre es así —contó el preso—. Se cansan de pegarle y después los sacan de traslado. Era sabido que algún día iba a pasar.”

Su relato describe lo que parecería una práctica repetida: los golpes, los traslados intempestivos, el miedo a denunciar. “Los internos escucharon a los del servicio hablando del tema. Al rato los sacaron para que no se divulgue. Acá nadie se anima a hablar, porque si hablás te mandan al campo o te roban todo”, agregó.

El hombre también afirmó que los abusos no se limitan a los hechos de violencia: “Hay corrupción con la comida, con las cosas que nos tienen que dar. Muchos pibes salen mal de acá. El año pasado denuncié que el servicio me robó mis pertenencias y los celulares”.

El muerto y la versión oficial

Fuentes penitenciarias informaron que el fallecido era un cadete de la Policía Bonaerense que había sido detenido por una causa de abuso. Desde el SPB indicaron que su muerte se produjo tras “una situación de conflicto” en un pabellón y que se iniciaron actuaciones internas para determinar responsabilidades.

Sin embargo, los relatos de quienes conviven en la cárcel contradicen esa versión. “Lo que dicen del motín es mentira —repite el preso—. Lo camagaron a palos mal, y después armaron el descargo para cubrirse entre ellos”.

Una investigación abierta

El caso ya está en manos de la Justicia, que deberá determinar si hubo homicidio o exceso en la represión penitenciaria. Mientras tanto, el eco de las versiones internas revela un entramado de violencia, silencio y corrupción que atraviesa el sistema carcelario bonaerense.

En los buzones de castigo —donde la luz apenas se filtra y el tiempo se detiene— se escriben las historias que rara vez salen a la superficie. Esta vez, una de esas voces logró cruzar los muros para contar su verdad.

