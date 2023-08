Premio Star of Art and Market 2023

Up Next

El Premio «Star of Art and Marker» es otorgado anualmente por un distinguido panel de jueces conformado por expertos en arte, curadores, críticos y personalidades destacadas del mundo artístico. Este galardón se reserva a aquellos artistas que han demostrado una creatividad excepcional, una visión artística única y un impacto significativo en el panorama artístico contemporáneo.

Roma, Italia – 22 de julio de 2023: La comunidad artística internacional se reunió en Roma para celebrar la brillante trayectoria del destacado artista plástico Eddie Mosler, quien fue honrado con el codiciado Premio «Star of Art and Marker 2023».