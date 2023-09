Por qué no hay trenes este domingo en Varela, Quilmes y Berazategui

Los servicios de trenes en las estaciones de Florencio Varela, Quilmes y Berazategui se encuentran interrumpidos este domingo por obras en los ramales que unen Plaza Constitución con La Plata y Bosques vía Quilmes. Se trata de trabajos de reacondicionamiento integral de vías entre Darío Santillan-Maximiliano Kostecky y Sarandí, según se informó desde Trenes Argentinos.

La imposibilidad de prestar servicio se debe a la necesidad de cortar la energía eléctrica del tendido y la utilización de maquinaria pesada en el sector.

En cuanto al resto de las prestaciones, el Bosques vía Temperley funciona limitado entre la terminal porteña y Temperley, y el Bosques – Gutiérrez no prestará servicio, entre las 0 y las 8 de la mañana; por tareas en la estación Florencio Varela.

Por su parte, los ramales Ezeiza y Alejandro Korn respetarán sus diagramas habituales de día domingo, en tanto que el lunes el itinerario se desarrollará de acuerdo a lo establecido

Desde la licenciataria se comunicó que los trabajos se efectúan durante el fin de semana con la intención de afectar a la menor cantidad de personas posible.