¿Por qué el 3 de junio es el Día del Hincha de Defensa y Justicia?

La noche del lunes se tiñó de verde y amarillo en las inmediaciones del estadio «Norberto ‘Tito’ Tomaghello», donde una multitud de fanáticos y fanáticas de «Defensa y Justicia» se congregaron para celebrar el Día Internacional del Hincha del «Defe». El evento, que coincidió con la previa del partido ante Independiente, fue una auténtica fiesta que vibró con la pasión y el amor por el equipo local.

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, no quiso perderse esta celebración y se sumó a la hinchada en un ambiente festivo que incluyó shows musicales, una variada oferta gastronómica en los food trucks, sorteos especiales y la transmisión en vivo desde un móvil de la FM Municipal. «Este es un festejo para todo el pueblo varelense, una jornada que nucleó la pasión por ‘Defensa’, pero también a nuestros artistas y emprendedores locales», destacó Watson.

Andrés Watson con los hinchas de Defensa y Justicia.

El Jefe Comunal subrayó la importancia del trabajo conjunto entre el Municipio y la institución deportiva para concretar este tipo de eventos. «‘Defensa’ representó a Florencio Varela a nivel nacional y mundial con importantes logros», señaló, recordando también el progreso del club en términos de infraestructura que permitió sumar más jóvenes de los barrios a la práctica del fútbol.

El inolvidable 3 de junio y una remontada histórica de Defensa y Justicia

Diego Lemme, presidente del club, también estuvo presente y destacó «el apoyo permanente del Intendente a la entidad». Recordó con emoción una fecha significativa para los hinchas de «Defensa y Justicia»: el 3 de junio de 2006. Aquel día, el equipo logró un hito memorable al salvarse del descenso después de estar 3-1 abajo en el marcador frente a Morón. El descuento de Ramírez y un golazo de Miralles en la última jugada del encuentro aseguraron la permanencia en la categoría y quedaron grabados en la memoria colectiva de los fanáticos.

La celebración no solo fue un repaso de los logros deportivos del equipo, sino también una oportunidad para que los hinchas compartieran sus historias personales y la pasión por «Defensa y Justicia». Gabriel, un vecino de Villa Cirio, recordó con emoción cómo surgió su fanatismo «desde que tenía uso de razón». Mostrando su tatuaje, confesó: «Cuando salimos campeones de la Recopa, me decidí. Con pánico a las agujas, cerré los ojos, lloré, me agarró fiebre, pero me lo hice».

Carlos, de San Rudecindo, relató cómo inculcó el amor por los colores verde y amarillo a su hijo desde que nació: «Salió del hospital con la camiseta». Para él, el club es «un sentimiento, mi segunda casa», exclamó con orgullo.

El Día Internacional del Hincha de «Defensa y Justicia» no solo celebró los éxitos deportivos del equipo, sino que reafirmó el profundo vínculo entre el club y la comunidad varelense. Fue una jornada donde la pasión y el orgullo por «El Halcón» se vivieron a flor de piel, uniendo a los hinchas en una celebración que seguramente se repetirá año tras año, consolidando aún más el legado de este querido equipo de Florencio Varela.