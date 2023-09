POR OBRAS, DOS RAMALES DEL ROCA ESTARÁN INTERRUMPIDOS ESTE DOMINGO

Trenes Argentinos comunica que los ramales que unen Plaza Constitución con La Plata y Bosques vía Quilmes no circularán durante el domingo 17 de septiembre, como consecuencia de trabajos de reacondicionamiento integral de vías entre Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y Sarandí. La imposibilidad de prestar servicio encuentra sus causas en la necesidad de cortar la energía eléctrica del tendido y la utilización de maquinaria pesada en el sector.

En cuanto al resto de las prestaciones, el Bosques vía Temperley funcionará limitado entre la terminal porteña y Temperley y el Bosques-Gutiérrez no prestará servicio, entre el comienzo del día y las 8 de la mañana; por tareas en el cuadro de la estación Florencio Varela.

Los ramales Ezeiza y Alejandro Korn respetarán sus diagramas habituales de día domingo.Los trabajos se efectúan durante el fin de semana con la intención de afectar a la menor cantidad de personas posible.

El lunes 18 de septiembre, el itinerario de horarios se desarrollará de acuerdo a lo establecido. Para más información, consultar en https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos o en la aplicación Trenes Argentinos.