Pinocho cobró vida en la plaza: una jornada de lectura y magia en Varela

Estudiantes de segundo grado de la Escuela N° 44 compartieron con familias y vecinos su proyecto de lectura sobre Las aventuras de Pinocho. La plaza del barrio Ardigó se llenó de risas, títeres y emoción en una experiencia educativa que unió escuela y comunidad.

Florencio Varela: Pinocho salió del aula y llegó a la plaza

El legendario muñeco de madera de Carlo Collodi cobró vida una vez más, pero esta vez en una plaza de Florencio Varela.

Los estudiantes de segundo grado de la Escuela Primaria N° 44 presentaron su proyecto de lectura de “Las aventuras de Pinocho” en la plaza del barrio Ardigó, más conocida por los vecinos como la Plaza del Kilómetro.

El encuentro se realizó en el marco de las orientaciones del Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires, que promueve la lectura como herramienta de aprendizaje y vínculo social.

Una historia que inspiró a toda la comunidad

Durante las últimas semanas, las aulas de la Escuela 44 se llenaron de magia. Los chicos y chicas leyeron, imaginaron y recrearon las aventuras del travieso muñeco que soñaba con convertirse en un niño de verdad.

Algunos cursos lograron llegar al final de la historia, mientras que otros aún siguen descubriendo los secretos del hada azul, el grillo parlante y el entrañable Geppetto.

“Pinocho se convirtió en mucho más que un personaje: es un recordatorio de lo importante que es venir todos los días a la escuela, aprender y animarse a cambiar”, expresó una de las docentes durante la actividad.

Del aula a la plaza: lectura, títeres y sonrisas

El proyecto incluyó cuadernos de lectura, títeres, marionetas, diálogos teatrales y textos creativos donde los estudiantes imaginaron: “¿Qué haría yo si fuera Pinocho?”.

Todo ese trabajo salió ayer de las aulas y se compartió con familias, vecinos y docentes, que disfrutaron de una jornada repleta de alegría, color y aprendizaje.

La Plaza del Kilómetro se convirtió en un escenario de lectura viva: los personajes de Collodi cobraron forma entre risas, representaciones y el entusiasmo contagioso de los chicos mostrando lo aprendido.

La lectura que une

“Fue una jornada especial, de aprendizaje, juego y encuentro. En la Escuela N° 44 pasan cosas maravillosas, y la lectura nos une como comunidad”, destacaron los organizadores del evento.

El proyecto demostró que cuando la escuela sale al barrio, la educación se transforma en una experiencia compartida.

En tiempos donde la palabra escrita lucha por recuperar su espacio, Pinocho volvió a recordarle a Varela que leer también es una forma de soñar despiertos.