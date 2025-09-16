Perpetua para la madre y su pareja por el crimen del bebé León

La Justicia condenó a Yesica Aquino y Roberto Fernández por el homicidio agravado de León, el niño de 18 meses torturado y asesinado en Berazategui.

La historia de León, el bebé de apenas 18 meses que murió tras padecer torturas en Berazategui, tuvo horas atrás un desenlace judicial: el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Quilmes condenó a prisión perpetua a su madre, Yesica del Carmen Aquino, y a su pareja, Roberto Carlos Fernández.

La sentencia fue unánime. Los jueces Cecilia Maffei, Fernando Celesia y Julia Rutigliano notificaron la resolución a los acusados en las unidades carcelarias donde permanecen detenidos. “Condenar a Yesica del Carmen Aquino a la pena de prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo, ensañamiento y alevosía. En segundo orden, condenar a Roberto Carlos Fernández a la pena de prisión perpetua por homicidio agravado por ensañamiento y alevosía”, reza el fallo de más de 150 fojas.

Para los familiares de León, que desde la primera audiencia reclamaron la máxima pena, el fallo fue un alivio en medio del dolor. “Es positivo”, resumieron tras recibir la notificación que confirma la perpetua para ambos responsables.

El caso conmovió a toda la región desde aquel 19 de septiembre de 2021, cuando el niño ingresó al Hospital El Cruce de Florencio Varela. Los médicos que lo atendieron descubrieron una escena desgarradora: León tenía hematomas en el rostro y los brazos, heridas punzantes y, lo más espeluznante, una aguja oxidada incrustada en su espalda, que llevaba al menos un mes alojada en su cuerpo.

Los peritajes forenses confirmaron que ese objeto pudo haberle provocado septicemia, además de las múltiples lesiones que daban cuenta de un cuadro de maltrato sistemático y torturas previas a su muerte.

La sentencia marca el cierre judicial de un caso que estremeció a Berazategui y al sur del conurbano bonaerense. León, el bebé que no pudo defenderse, se convirtió en símbolo de un reclamo por justicia que hoy encuentra respuesta en las perpetuas dictadas contra sus asesinos.