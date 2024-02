Pericias clínicas y odontológicas claves para la detención del monstruo en Bosques

Las pericias clínicas y odontológicas se convirtieron en piezas fundamentales para la rápida detención de Aníbal Mansilla (29), acusado del brutal femicidio de Camila Nahir Acosta (22) y su hijo Nehuen Valentín (4), así como del grave ataque al bebé Ramiro Samuel (7 meses) el pasado viernes en Florencio Varela y al que todos sindican como el monstruo de Bosques

La Policía Científica y el cuerpo médico forense de Florencio Varela, cuyo titular es el Comisario Inspector Pablo Jalil, en colaboración con la comisaría cuarta, desempeñaron un papel crucial al recoger testimonios y llevar a cabo las pericias que llevaron a la aprehensión del sospechoso en pocas horas. Según fuentes judiciales, Mansilla se negó a declarar frente a la fiscal Vanesa Maiola de la UFI 6 descentralizada en Florencio Varela, Departamento Judicial Quilmes.

Qué dicen la pericias médicas

El imputado enfrenta cargos por «doble homicidio agravado», con una posible condena de prisión perpetua. Aunque no existían denuncias previas de violencia de género por parte de la víctima, la relación entre Mansilla y Acosta no era de pareja estable, y el acusado no era el padre de los niños afectados.

En cuanto al estado del bebé de siete meses, herido durante el ataque, se informa que fue apuñalado en una de sus axilas. Hasta el momento, permanece estable y fuera de peligro en el hospital Mi Pueblo.

La investigación reveló detalles escalofriantes. Los informes preliminares de las necropsias indican que Camila Acosta fue víctima de heridas de arma blanca, ahorcamiento y abuso sexual. En el caso de Nehuen Valentín, se confirmó que fue ahorcado, aunque aún no se determina si también fue víctima de abuso.

Las pericias claves en el femicidio y masacre.

Los vecinos y familiares de la víctima jugaron un papel crucial al señalar a Mansilla, quien aparentemente estuvo en la vivienda hasta altas horas de la madrugada. El femicida, al momento de su detención, expresó a la policía que se mandó «un moco» y que desconoce las razones detrás de sus acciones.

Este trágico suceso refuerza la necesidad de abordar la violencia de género y subraya la importancia de la pronta intervención de las autoridades para prevenir atrocidades como la ocurrida en Bosques. La comunidad espera que la justicia se aplique con todo su rigor en este caso que ha dejado a Bosques sumido en el luto y la conmoción.