Peregrinación de Fe: la Virgen de Itatí llega a Varela

En una muestra conmovedora de devoción y espiritualidad, la comunidad religiosa de Florencio Varela se prepara para recibir a la venerada imagen de la Virgen de Itatí, proveniente de su ciudad homónima en Corrientes. El emotivo evento está programado para el viernes 15 de septiembre a las 19 horas en la intersección de Av. Eva Perón y Paysandú.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

El Padre Luis Pereyra, guía espiritual de la comunidad, explica con entusiasmo que la pequeña estatuilla de la Virgen emprende un peregrinaje que la lleva a través de diversas ciudades y pueblos en su camino hacia la provincia de Buenos Aires. Este trayecto, lleno de fe y devoción, une a comunidades de distintos puntos geográficos en torno a la figura de la Virgen de Itatí.

La Virgen de Itatí, de Corrientes a Varela

Una vez recibida en Florencio Varela, los fieles se unirán en una solemne procesión hacia la Parroquia que lleva su nombre, ubicada en la Av. Eva Perón esquina Padre Jorge E. Goñi. El templo, preparado con meticulosidad y amor, espera ansioso la llegada de la viajera celestial.

El sacerdote Pereyra añade con gratitud: «Tenemos la hermosa tradición de celebrar un gran festival en honor a la Virgen. Es un momento de encuentro y comunión para nuestra comunidad».

La jornada culminará con una emotiva misa de bienvenida para la Virgen de Itatí. Al día siguiente, el sábado 16 de septiembre, a las 10 horas, la comunidad se reunirá nuevamente para participar en una eucaristía en su honor. Posteriormente, la festividad tomará un tono más festivo con un buffet y la participación de artistas en vivo.

La llegada de la Virgen de Itatí a Florencio Varela promete ser un evento de profundo significado espiritual y comunitario. La devoción y la fe de la comunidad local se unen en un gesto de amor hacia la Virgen, demostrando que la espiritualidad es un poderoso vínculo que trasciende fronteras geográficas. Este peregrinaje es una celebración de la unión y la esperanza que la fe proporciona a aquellos que creen.