Pedido de los familiares de Marcelo Blanco, el hermano de la denunciante en la causa Zisuela

Los familiares de Marcelo Blanco, el hermano de la denunciante en la causa Zisuela comenzaron una solicitada para dar con el paradero de Susana Beatriz López (pedido 33367266) del barrio San Nicolás, de Florencio.

Según contaron, Susana Beatriz López habría sido la última persona que estuvo y vio con vida a Marcelo Blanco, el hermano de Paula, una de las denunciantes contra el ex concejal de Frente Renovador de Varela, Daniel Zisuela condenado en 2021 a 13 años de prisión por “facilitación y promoción de la prostitución de personas menores de 18 años”.

Allegados a la victima aseveraron que “El fiscal presume que ella tuvo alguna responsabilidad» en el aparente suicidio de Marcelo y no se había presentado ante Poder Judicial las oportunidades que fue convocada. Por ellos, es que se solicita que si se tiene información del paradero de López se comuniquen a la Fiscalía al teléfono 5087-9500 o personalmente en av. Presidente Perón y Pringles de Varela Centro.

Pedido desesperando

En julio pasado, Paula se había acercado a la Fiscalia Descentralizada de Florencio Varela para reclamar justicia por su hermano. “Hace ocho meses del fallecimiento de mi hermano Marcelo David Blanco. Usted no se imagina el dolor que nos causa esta pérdida, tanto a mí como a mi madre, hijos, hermanos… Al día de la fecha, no tenemos respuesta por parte de la Justicia. Los responsables siguen en libertad gozando de sus vidas como si nada hubiera pasado. El expediente está paralizado; no se hicieron los peritajes; no se tomaron declaraciones. Le cuento que mi madre está muy mal y los hijos también esperan una respuesta que no llega. Extrañamos muchísimo a Marcelo; lo esperamos todos los días; necesitamos paz de saber la verdad, por favor, sus pequeños hijos necesitan saber la verdad de lo que le sucedió a Marcelo. Pronta Justicia; mi hermano necesita descansar en paz y nosotros, la verdad, que mi hermano no sea un muerto más y un número que van a encajonar. Pronta Justicia, por favor!”.