Pedaleando por Las Flores y Laprida

Hacer turismo sobre dos ruedas es una forma saludable, libre y ecológica en la que los y las ciclistas deciden cuándo y dónde hacer un alto para contemplar paisajes y obras monumentales. Las Flores y Laprida, en la provincia de Buenos Aires, se pliegan a esta tendencia que cada día suma más aficionados.

Arroyos y caminos rurales en Las Flores y Laprida

Las Flores -IG: @lasflorestur-, distrito ubicado en el centro-oeste de la Provincia, invita a recorrer la ciudad y los caminos rurales a través de trayectos con diferentes grados de dificultad que atraviesan paisajes evocadores.

Este destino cuenta con diferentes tipos de alojamientos bikefriendly como Aires Campestres -IG:@airescampestres-, un emprendimiento familiar, con más de cinco años de trayectoria, ubicado en el kilómetro 186 de la Ruta Nacional 3.

El setenta por ciento de sus huéspedes tiene entre los treinta y cuarenta y cinco años y proviene del Gran Buenos Aires. “Eligen nuestras cabañas porque contamos con bicicletas gratuitas. Al llegar les ofrecemos información turística sobre nuestra ciudad, y los recorridos entre los que destacamos el circuito al Parque Plaza Montero”, detalló Luz Manzo, propietaria del complejo.

Luego de un día a puro pedaleo, los y las turistas regresan con una inexplicable sensación de bienestar. “Siempre vuelven sorprendidos por la tranquilidad de los sitios. Muchas veces se encuentran con lugareños que les cuenta nuestra forma de vivir y eso es lo que más les gusta, experimentar las vivencias”, afirmó.

El Galpón Creativo -IG:@galponcreativovida-, casa de campo, también ofrece actividades de cicloturismo con reserva previa.

En Laprida también se hace turismo en bicicleta.

“El tour parte del galpón, atraviesa algunos campos y recorre doscientos metros de Ruta Nacional hasta el camino de tierra que va al pueblo Rosas. Pasamos por varias hectáreas para llegar al arroyo del cementerio donde nos detenemos a tomar fotos. A mitad de camino hacemos un picnic con mate, maní y frutas, después seguimos viaje y visitamos el bosque a pie”, explicó Sebastián Aldea Davila.

La mayoría de las personas que llegan a Las Flores para vivir esta aventura son extranjeros. “Les gusta mucho cuando hacemos el recorrido por el borde del canal hasta que paramos a comer y en ese momento no se escucha y no se ve nada más que la naturaleza. Estamos en el medio del campo”, añadió.

Se trata de una propuesta arancelada que cuenta con guía en inglés y español.

Asimismo, desde la Dirección Municipal de Turismo indicaron que los circuitos más elegidos son:

Autódromo Parque Plaza Montero: principal atractivo natural de la ciudad, rodeado de una vegetación exuberante y un espejo de agua habitado por simpáticos carpinchos. Se encuentra abierto todo el año y cuenta con camping, juegos infantiles, canchas de voley, fútbol y El Biguá -IG:@elbigua.almacen.lf- almacén para comer o comprar productos regionales. Distancia: 4 km. Dificultad: Baja. Actividad gratuita y autoguiada. No incluye bici.

Circuito Verde: recorrido por plazas y parques de la ciudad, ideal para realizar en familia. Cupo mínimo seis personas a partir de 10 años. Días: sábado y domingo. Dificultad: Baja. Distancia: Paradas en varios puntos. Actividad gratuita con reserva www.lasflores.tur.ar. No incluye bici.

Las Flores – Boerr: trayecto que conecta el centro urbano con este bellísimo paraje rural. A mitad de camino se puede realizar una degustación de vinos -siempre con reserva previa- en la bodega La Blanqueada-@lablanqueadalf-. Distancia: 15km. Dificultad: media-baja por un camino de tierra.

Las Flores y Laprida lugares impredibles para el turismo en bicicleta.

Caminos rurales – Rosas: circuito por caminos rurales hasta llegar a la localidad de Rosas, antigua estación del ferrocarril del partido. Allí se visitan la plaza, con mateada incluida, construcciones antiguas y la capilla Nuestra Señora de Luján. Días: Viernes, sábado y domingo. Distancia: 30 km. Dificultad: baja. Actividad arancelada. Incluye bici. Más info y reservas: www.inmensidad.tur.ar/turismo-receptivo/ IG: @inmensidad.tur .

Bicis y arquitectura

Laprida, “corazón de la Obra de Francisco Salamone” como describe en su perfil de IG: @lapriturismo, propone conocer, sobre dos ruedas, la ciudad y las construcciones del arquitecto de las pampas.

El paisaje campestre convoca a diferentes circuitos para relajar y ejercitar. Entre los imperdibles figuran:

BiciTour Salomónico: plaza central San Martín, Palacio Municipal, Ex Corralón, portal del Cementerio local y matadero municipal. Calles de asfalto y de tierra. Tiempo: Dos horas y media. Distancia: 23 km. Dificultad intermedia. Tipo de bici: Montanbike.

Laprida en Bici: recorrido por calles céntricas de la ciudad, edificios históricos y atractivos turísticos. Circuito fácil y en cualquier tipo de bici. Tiempo: Dos horas. Distancia: 15 km. Dificultad: Baja. Cualquier tipo de bicicleta

Con los colores de la primavera, durante el 7 y 8 de octubre se llevará adelante el Segundo Encuentro de Cicloviajero destinado a quienes disfrutan de viajar y acercarse a las costumbres pueblerinas a través de caminos rurales y urbanos. Distancia: 24 km. Alojamiento gratuito en el camping municipal El Paraíso.

Las Flores y Laprida, dos opciones para admirar los paisajes bonaerenses con el pelo al viento, el sol en la espalda, las piernas activas y la felicidad en la cara.