Paro sorpresivo de colectivos en zona sur: ocho líneas sin servicio en Quilmes, Berazategui y Varela

Choferes de MOQSA y El Nuevo Halcón paralizan las líneas 148, 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619 por reclamos salariales y falta de pago de haberes. Miles de pasajeros afectados desde la medianoche del viernes.

Florencio Varela / Quilmes / Berazategui, 7 de noviembre de 2025 – Miles de vecinos de la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amanecieron este viernes sin transporte público. Una escena que se repite cada mes desde comienzos de año. Ocho líneas de colectivos dejaron de prestar servicio desde la medianoche en una medida de fuerza sorpresiva que afecta a los distritos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.

Qué líneas de colectivos están de paro en zona sur

Las líneas afectadas por el paro son:

148

159

219

300

372

584

603

619

Todas estas líneas pertenecen a las empresas MOQSA (Micro Ómnibus Quilmes SA) y El Nuevo Halcón SA, que operan recorridos estratégicos en el sur del conurbano bonaerense.

Por qué paran los colectivos: reclamo salarial y falta de pago

Desde MOQSA informaron oficialmente que la medida de fuerza se debe a «falta de pago de haberes» a los choferes. Por su parte, la empresa El Nuevo Halcón SA comunicó que los conductores realizan un paro de tareas en reclamo de mejoras salariales.

La suspensión del servicio tomó por sorpresa a miles de pasajeros que utilizan estas líneas diariamente para trasladarse a sus trabajos, centros educativos y otros destinos en la zona sur del Gran Buenos Aires.

Caos en las paradas: pasajeros sin alternativas de transporte

En las primeras horas de la mañana, las paradas de colectivos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela mostraron escenas de desconcierto. Vecinos que esperaban las unidades habituales se encontraron con la noticia del paro sin previo aviso.

La falta de estos servicios impacta directamente en la conectividad de barrios populosos de la zona sur, donde muchos trabajadores dependen exclusivamente del transporte público para movilizarse.

Antecedentes: conflictos recurrentes en el transporte de la zona sur

No es la primera vez que las empresas de transporte de la zona sur protagonizan medidas de fuerza. Los reclamos por atrasos salariales y mejoras en las condiciones laborales son recurrentes en un sector golpeado por la crisis económica y los problemas de financiamiento del sistema de transporte público.

MOQSA y El Nuevo Halcón SA operan líneas vitales para la movilidad de cientos de miles de habitantes del sur del conurbano, una de las zonas más densamente pobladas del AMBA.

¿Hasta cuándo dura el paro de colectivos?

Hasta el momento, las empresas no informaron cuándo se normalizará el servicio. La duración del paro dependerá de las negociaciones entre los choferes, las empresas y los gremios del sector.

Fuentes cercanas a la situación indicaron que se esperan reuniones durante el día de hoy para intentar destrabar el conflicto y reestablecer el servicio en las líneas afectadas.

Líneas alternativas para viajar en zona sur

Los pasajeros afectados pueden consultar líneas alternativas que continúan prestando servicio en la zona, aunque con mayor demanda de lo habitual:

Otras líneas de empresas no adheridas al paro

Servicio de trenes de la línea Roca

Combinaciones con otras líneas de colectivos de empresas diferentes

Se recomienda a los vecinos planificar sus viajes con anticipación y considerar tiempos de espera más prolongados debido a la saturación de los servicios disponibles.