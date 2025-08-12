Menu
Insólito: por falta de gasoil, la 148 dejó a pie a Varela

Redaccion

Date:

Florencio Varela amaneció este martes 12 de agosto con un problema inesperado: la línea de colectivos 148, una de las más utilizadas en el distrito y que conecta en forma directa con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no funcionó durante gran parte de esta mañana por falta de gasoil.

La interrupción del servicio afectó a miles de vecinos que dependen de estos colectivos para llegar al trabajo, la escuela o realizar trámites. Desde temprano, las paradas se llenaron de pasajeros varados, mientras la incertidumbre crecía.

Trabajadores de la empresa confirmaron a Infosur que el motivo fue la falta de combustible, situación que —aseguran— se debe a problemas internos de abastecimiento y no a una huelga de choferes. “Por lo que nos dijeron desde la empresa, en poco tiempo saldrían nuevamente, pero hoy el barrio quedó a pie”, explicó un chofer.

A las 10 de la mañana el servicio comenzó a restablecerse aunque recién se sentiría al mediodía.

La línea 148 conecta distintos puntos de Florencio Varela, Quilmes, Avellanda y CABA, por lo que su parálisis provocó un verdadero caos en las primeras horas del día. La postal de vecinos caminando largas cuadras para llegar a sus destinos se repitió en varios barrios.

El episodio reaviva las dudas entre los pasajeros sobre la situación de la compañía. Algunos trabajadores no descartan que la crisis de combustible pueda repetirse si no se resuelve el abastecimiento. La pregunta que circula entre choferes y pasajeros es directa: ¿La quieren fundir?

Inseguridad sin freno: son tres las escuelas atacadas en Varela
Redaccion

