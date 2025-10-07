Paro de colectivos en Varela: el reclamo que frenó al sur del Conurbano

Una vez más, el amanecer sorprendió a miles de vecinos de Florencio Varela esperando en vano el colectivo. Las paradas del centro, los barrios y la Ruta 53 lucieron colmadas de pasajeros confundidos, mochilas al hombro, con la misma pregunta: “¿No pasa el 148?”.

La respuesta se repitió de boca en boca: paro por falta de pago de salarios.

Las empresas El Nuevo Halcón y San Juan Bautista, que operan gran parte del transporte público en el distrito, suspendieron todos sus servicios hasta que se deposite el dinero correspondiente a los choferes. La medida afecta a las líneas 148, 383, 500, 502, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513, fundamentales para conectar Varela con Quilmes, Berazategui y la Ciudad de Buenos Aires.

En la terminal de colectivos, los delegados de ambas empresas explicaron que la decisión “fue inevitable” tras no recibir los haberes del mes. “No vamos a mover un colectivo hasta que esté la plata en las cuentas”, sostuvo un trabajador de la línea 511.

Una mañana de calles vacías y paradas llenas

En la esquina de Avenida San Martín y Sallares, Marta, vecina del barrio Centro, esperaba el 148 desde las seis de la mañana. “Trabajo en Capital, y hoy no llego. No tenemos otra forma de ir si no es en colectivo”, dijo con resignación.



Reclamo que se repite

No es la primera vez que los choferes de las líneas varelenses paralizan el servicio por demoras en el pago de sueldos. En los últimos meses, la crisis económica golpeó fuerte al sistema de transporte, con subsidios demorados y empresas que advierten dificultades para sostener la operación diaria.

Mientras tanto, los vecinos volvieron a sufrir el impacto de una jornada sin colectivos, en un distrito donde el transporte público es vital. La postal se repitió en San Eduardo, Zeballos, La Esmeralda y Bosques: paradas vacías, carteles improvisados y la incertidumbre de no saber cuándo volverán a circular los micros.