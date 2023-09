Paro de colectivos en Quilmes y Varela

Florencio Varela y Quilmes amanecieron con un inusual silencio en las calles este jueves 7 de septiembre, ya que una medida gremial paraliza el servicio de colectivos desde la medianoche. La acción tiene como objetivo principal reclamar el depósito de los salarios.

Las compañías afectadas por esta medida son El Nuevo Halcón y Moqsa, lo que resulta en la suspensión de las siguientes líneas de transporte:

linea 619

linea 383

linea 219

línea 500

linea 159

linea 372

linea 300

linea 603

linea 584

Esta situación deja a miles de usuarios sin el servicio de transporte público, generando inconvenientes y retrasos en la movilidad de la región. Se espera que las partes involucradas puedan llegar a un acuerdo para resolver la situación y restablecer el servicio a la brevedad.