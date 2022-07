Pablo Alaniz y Graciela Ocaña en el barrio PAMI

En el marco de la celebración del Día del Abuelo en Argentina, el referente local Pablo Alaniz y la diputada nacional Graciela Ocaña merendaron con abuelos del barrio PAMI. Charlaron sobre la ciudad que quieren dejarle a sus nietos y la situación del país. Estuvieron presentes también, la referente de Juntos Carolina Gallo y la referente del MID en Florencio Varela, Gabriela Lasso.

«Estamos muy contentos de haber compartido esta tarde con las abuelas. Siempre venimos a charlar con ellas y en esta oportunidad, con la visita de Graciela (Ocaña), hablamos de muchas cosas», expresó Alaniz y continuó: «No es justo que en este momento de sus vidas estén más preocupadas que felices, pero me llevo la esperanza que tienen de que las próximas generaciones vivan en un Varela digno y de oportunidades para todos».

Por su parte, Ocaña dijo que «la sociedad tiene que valorar al adulto mayor, su esfuerzo, lo que ha aportado y aporta. Tenemos que entender y concientizar en que, si queremos recibir atención cuando lleguemos a esa edad, también tenemos que brindársela y hacerlos sentir bien».

«Pablo es un joven con un compromiso y una cercanía enorme por las problemáticas de los adultos mayores, y eso es algo muy importante», agregó.

Previo a la reunión, Alaniz visitó a Reina en su casa en Las Margaritas, para dialogar sobre el barrio y las cosas que quiere que mejoren: «Yo soy jubilada y la plata no me alcanza para nada. En el barrio tampoco estamos bien, pero me alegra que hayas venido porque necesitamos que alguien nos escuche y vea cómo vivimos», le dijo la mujer.