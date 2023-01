Pablo Alaniz y Diego Santilli se reunieron con vecinos y visitaron barrios de Varela

En el marco de un nuevo encuentro con vecinos de Florencio Varela, el referente local de Juntos, Pablo Alaniz, y el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, recorrieron la zona donde se está ejecutando la ampliación de la Ruta Provincial 53, caminaron por algunas calles de Zeballos y el centro varelense, y se reunieron con vecinos en un bar.

Durante el recorrido por la Ruta 53, Alaniz expresó: «Hoy celebramos que la obra vuelva a estar activa, después de tantos reclamos de los vecinos y del pedido de informes que hizo el bloque de concejales de Juntos. Aún así, la realidad es que los vecinos no tienen la ruta terminada porque la obra se activa y se desactiva todo el tiempo, que cuando llueve esto es un barrial, que no hay luces y que ya ocurrieron dos accidentes por esta intermitencia», dijo Alaniz al respecto.

«Los varelenses estamos cansados de las excusas, de las postergaciones. Queremos que las obras empiecen y se terminen en tiempo y forma, vivir dignamente y dejar de rogarles por todo, porque un Varela mejor es nuestro derecho y vamos a luchar por eso», concluyó el referente local.

Por su parte, una vecina de la zona dijo que «esto que pasa acá es por desinterés, que nunca tengan tiempo para nosotros nos duele y nos enoja».

El referente local de Juntos, Pablo Alaniz, y el diputado Diego Santilli conversaron con vecinos de la Ruta 53 en Florencio Varela.

Más tarde, ambos referentes recorrieron la zona del bajo nivel de Zeballos y el centro comercial varelense, donde también conversaron con algunos vecinos sobre la realidad del distrito y lo que esperan a futuro para la ciudad.

Para terminar la jornada, se reunieron con vecinos y parte del equipo en el café lúdico Beermanía.

«Hace 32 años que nos gobiernan los mismos, que no van más al barrio, que no se ocupan ni preocupan por los vecinos, que no dan la cara para decir ‘esto puedo hacerlo y esto no'», dijo Santilli a los presentes y, haciendo referencia a Alaniz, cerró: «este año tenemos la oportunidad de tener un intendente joven, con actitud, que tenga ganas y vocación de ir resolviendo los problemas con un buen equipo».