Otro colectivo de la Línea 148 se prendió fuego en Varela

Florencio Varela volvió a vivir momentos de tensión en la tarde del martes cuando un colectivo de la Línea 148, interno 163 de la empresa El Nuevo Halcón, se incendió en plena avenida Eva Perón al 5500, casi esquina París.

El hecho ocurrió frente a los ojos de automovilistas, peatones y comerciantes que no salían de su asombro. El micro, que hacía su habitual recorrido, quedó envuelto en llamas en cuestión de minutos.

“Escuchamos un estruendo y al mirar ya salía humo negro del bondi. Fue desesperante”, relató Ramón, dueño de un kiosco cercano.

Sin víctimas, pero con daños materiales

Según confirmaron fuentes oficiales a Infosur, no hubo víctimas ni heridos, ya que el chofer y los pasajeros lograron descender rápidamente. Sin embargo, las llamas alcanzaron a una verdulería lindera, que sufrió daños en su frente y parte de la mercadería.

Tercer incendio en la misma línea

Lo que más preocupa a los vecinos es que ya van tres colectivos de la Línea 148 incendiados en Florencio Varela en los últimos meses. El último episodio había ocurrido en el Cruce Varela, y anteriormente, otro interno se prendió fuego en la zona de Zeballos.

El temor se instaló entre los usuarios que dependen del servicio diariamente. “Tomamos este colectivo todos los días para ir a trabajar. Ahora subimos con miedo, porque no sabemos si va a volver a pasar”, dijo Laura, vecina de La Colorada.

Investigación en curso

Bomberos voluntarios de Florencio Varela sofocaron las llamas luego de un intenso trabajo que duró más de media hora. Peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar para determinar las causas del siniestro.

Desde la empresa El Nuevo Halcón aún no emitieron un comunicado oficial, aunque trascendió que podrían revisar de urgencia la flota que recorre el distrito.

El hecho generó gran repercusión en redes sociales, donde vecinos compartieron fotos y videos del colectivo envuelto en fuego, pidiendo explicaciones y mayores controles.