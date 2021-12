Otro año y la misma pregunta: ¿Dónde está Roxana?

Pasó otro año y la pregunta sigue conmocionando en Florencio Varel: ¿Dónde está Roxana Villalba?. Un grupo de organizaciones sociales y de DDHH se concentran este martes 7 de diciembre a las 17 horas en la plaza San Juan Bautista para movilizar y gritar juntas y fuerte: DÓNDE ESTÁ ROXANA VILLALBA.

Este el comunicado de la convocatoria

«Se cumplen tres años de la última vez que fue vista Roxana, ese día salió de su casa y nunca más regresó. Acompañamos a su mamá, a su familia y a todes aquelles que sienten el dolor de su desaparición. Sabemos muy bien que la tierra no se la tragó y es por eso que no nos vamos a cansar de luchar hasta que aparezca con vida.No estamos dispuestas a seguir siendo silenciadas, humilladas, violentadas, asesinadas y desaparecidas. Hacemos este llamado para ocupar las calles de Varela y que todes juntes gritemos basta de violencia machista y patriarcal y que no haya ni una piba más desaparecida.Denunciamos a la fiscal de la causa, Nuria Gutierrez, por inacción y complicidad machista; esto obedece a la profunda ligazon del aparato judicial con el comercio sexual que constituye una enorme fuente de ingreso de dinero que lo beneficia y del cual forman parte, junto a la maldita policía y el conjunto del estado capitalista.Al intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, por ser responsable político del distrito en el que Roxana desapareció, sosteniendo el silencio y el amparo a los grupos de poder que violentan y desaparecen a las pibas.¡Aparición con vida YA de Roxana!¡Aparición con vida YA de Tehuel!¡Basta de redes de trata!¡Ni una piba más desparecida!¡Basta de violencia machista y patriarcal!¡Basta de gobiernos y justicia cómplice!¡Ni una menos, vivas, vivxs y libres nos queremos!