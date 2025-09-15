Otra violenta entradera en Varela

Tres delincuentes armados irrumpieron en una vivienda de Güiraldes y Yapeyú, en el barrio Monteverde de Florencio Varela y huyeron con dinero, televisores y objetos de valor.

Florencio Varela volvió a quedar sacudida por un violento hecho de inseguridad. Esta vez, la escena se trasladó al corazón del barrio Monteverde, en la intersección de las calles Güiraldes, Yapeyú y Los Andes, donde una familia fue víctima de una entradera a mano armada.

Según pudo reconstruir Infosur, al menos tres delincuentes armados irrumpieron en la vivienda cuando los ocupantes se encontraban en su interior. En cuestión de segundos, los redujeron bajo amenazas y sembraron el pánico dentro de la casa.

Los asaltantes se alzaron con una suma considerable de dinero en efectivo, además de dos televisores LED y otros objetos de valor que encontraron a su paso. Tras el violento episodio, se dieron a la fuga en dirección desconocida, dejando a las víctimas atadas y en estado de shock.

Vecinos de Monteverde relataron que escucharon ruidos y movimientos extraños en la zona, pero la rapidez del accionar impidió cualquier tipo de auxilio inmediato. “Es terrible vivir con este miedo, cada semana escuchamos de un robo nuevo”, expresó una frentista que prefirió mantener el anonimato.

La policía bonaerense desplegó un operativo de rastrillaje en los alrededores, aunque hasta el momento no trascendieron detenciones. La investigación quedó a cargo de la fiscalía descentralizada de Florencio Varela.

El hecho volvió a encender las alarmas en la comunidad, que reclama mayor presencia de patrulleros y medidas concretas frente a la ola de entraderas que golpea distintos barrios del distrito.