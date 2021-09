Original campaña de precandidato a concejal de Varela

No es la primera vez que Bondarenko tiene a mano el megáfono. Durante los meses más duros de la pandemia por coronavirus recorrió las ferias del distrito vociferando los cuidados sanitarios para dar pelea al maldito virus. También, se subía a los colectivos y distribuía alcohol en gel y barbijos.

Maximiliano Bondarenko es concejal y este año pretende renovar su banca en Florencio Varela. No fue fácil su postulación. De hecho, es el único distrito en donde la figura de Facundo Manes lleva a dos precandidatos locales, Bondarenko y Darío Albornoz de la Unión Cívica Radical. El frente Juntos tiene un tercer precandidato a concejal, Mario Kanashiro, del sector de Diego Santilli.

