Orientadora social evitó un femicidio en la ribera de Quilmes: fue a ver por qué el hijo de la pareja no se conectaba a las clases virtuales

Fuentes policiales aseguraron que el hecho ocurrió alrededor de las 10 de ayer en una casa de la calle Garibaldi al 1100 donde fue herida la mujer, de 39 años y de nacionalidad paraguaya. Los efectivos fueron alertados por una mujer, que trabaja como orientadora vocacional de la Escuela 9 de Quilmes, que justamente se dirigió al domicilio de uno de los alumnos de esa institución que no asistía a las clases virtuales y, al llegar al lugar, escuchó gritos de auxilio.

Una mujer fue herida a puñaladas en Quilmes por su pareja, y el hecho fue advertido por una orientadora vocacional de una escuela de la zona que concurrió al domicilio porque el hijo de la víctima no asistía a las clases virtuales, quien dio aviso a la policía y se logró la detención del sospechoso.

