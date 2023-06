Opinión de La Costa: 27 años haciendo periodismo contra viento y marea

Por su parte, el Estado bonaerense, si bien a principios de su gestión otorgaron aportes no reintegrables, entre otros fines para resguardar sus respectivos acervos, además de alcanzar a unos pocos medios, resultaron insuficientes para garantizar su sostenibilidad, como por ejemplo, la digitalización de sus sistemas de impresión. De ahí en más no hubo posibilidad de avanzar en estos temas. Algo extraño para la gestión de un gobernador que cuando fue ministro de Economía, en diciembre de 2013 prestamente recibió el proyecto presentado por Cadypba de rebaja del IVA para medios locales del 10,5 % al 2,5%, y a las pocas semanas lo envió al Congreso Nacional, que en agosto de 2014 lo convirtió en Ley.

Con distribución de ejemplares en una amplia región, Opinión es uno de los diarios más leídos de la quinta sección electoral, ya que, por su condición de diario regional no solo informa lo que ocurren en las 14 localidades del municipio de La Costa y en distritos vecinos, sino que además bajo la mirada del periodismo local da cuenta a sus lectores de información del segmento nacional, algo fundamental en nuestro sistema democrático para contrarrestar el discurso periodístico hegemónico del complejo empresario mediático que dirigen los grandes medios porteños.

En todo este tiempo, Opinión no solo pudo sortear las desbastadoras consecuencias que originaron ambas pandemias, sino que, con audacia e inteligencia, pero también con el acompañamiento de sus lectores y la creatividad de su staff de colaboradores, dio un salto cualitativo digitalizando su sistema de impresión, dejando para pieza de museo la vieja tecnología mecánica que usada desde su fundación.