Opinión-Comienza el juicio por corrupción de menores a Zisuela (y la hinchada no dice nada)

Por Carina Velo (Precandidata a Concejal por #DarElPaso)

A la sociedad le incomoda hablar del impacto de la violencia sexual en la vida de quienes la atraviesan y sus entornos. Esta incomodidad se intensifica, cuando las víctimas de estas atrocidades son menores de edad, infancias atormentadas por la impunidad de sus perpetradores.

Mientras el pacto entre caballeros peronistas permanece intacto, la gran mayoría del arco político varelense se llama a silencio. Es peligroso y preocupante que quienes deben velar por el bieneestar de la sociedad sean los mismos que se lavan las manos: nadie fue, nadie sabe nada de las supuestas “fiestas” que organizaban Zisuela y su hermano, quienes se enfrentarán a las audiencias orales por delitos de facilitación y promoción de la prostitución de personas menores de 18 años, facilitación y promoción de la prostitución de personas mayores de edad agravada y corrupción de menores de 18 años agravada.

Es fundamental que quienes decidan perpetrar este tipo de violencias, así como tantas otras, dejen de gozar del privilegio de esquivar la mirada social. Es necesario reconocer a quienes dañan y sus caminos, se debe terminar con los elevados niveles de tolerancia hacia quienes, como el acusado Daniel Zisuela ex concejal del ex Frente Renovador de Sergio Massa, ex gremialista, ex militante de Julio Pereyra, y ex dirigente de fútbol han llevado adelante de manera impune estos delitos gravísimos por años en la cara de las y los varelenses.

Ahora Zisuela, deberá presentarse en el Tribunal Oral Criminal N° 2 de Quilmes y responder a las acusaciones de la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena. Ahora, también, muchas víctimas y testigos revivirán momentos muy dolorosos de sus vidas, con miedos, con inseguridades.

Las miradas deben estar puestas sobre los victimarios para que la condena social y el fin de la complicidad se hagan realidad. Los brazos deben estar puestos a disposición de las víctimas, para generar redes y contener. Para que estas violencias no puedan tener cómplices ni garantes se debe hacer foco en las herramientas que la ESI garantiza, desnaturalizar prácticas peligrosas es el primer paso. Ya no alcanza con un único abordaje.

Debemos avanzar para que la justicia haga que todas las formas de violencia sean señaladas, visibilizadas. Debemos trabajar juntos y juntas para que la impunidad de quienes, prostituyen, violan, amenazan, maltratan, sea un imposible.