Operativo de vacunación: en Florencio Varela se vacunan más de tres mil personas por día

El Jefe Distrital insistió en persistir con los cuidados a fin de evitar la propagación del virus, por la creciente suma de contagios que se noticia en el último periodo. “Estamos ante un crecimiento abrupto de los casos y no podemos relajarnos ahora”, resaltó.

El intendente de Florencio Varela -Andrés Watson- monitoreó el operativo de vacunación contra el Covid-19 en el CAPS de la calle Rodríguez Peña, una de las once sedes con las que cuenta Florencio Varela. En el distrito, más de 3000 vecinos y vecinas reciben la vacuna por día.

